Başkan Dutlulu'dan gençlerin projesine tam destek

Hacı İshak Mahallesinde yaşayan ve yaşları 10 ile 15 arasında değişen 30 genç, mahalle esnaflarından Kadir Yıldız'ın başlattığı proje ile birlikte önce hikaye kitaplarını okuyor, daha sonra da futbol maçı yaparak enerjilerini atıyor. Kitap ve spor sahası ihtiyacı çeken gençler, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek ihtiyaçlarını dile getirdi.

Gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve sportif faaliyetler içerisinde bulunmaları için ellerinden gelen her türlü desteğe hazır olduklarını dile getiren Başkan Dutlulu, gençlerin ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti. Başkan Dutlulu, “Hacıishak Mahallesi'nde esnaf Kadir Yıldız arkadaşımızın mahalle çocuklarına yönelik başlattığı, okuma ve spor yapma projesini tebrik ediyor ve bu tarz projelerin artmasını diliyorum. Bu girişimle gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak, spora ve bilime yöneliyor. Aynı zamanda mahallelerinin temizliğini de üstlenen gençler, çevreye duyarlılıklarını ortaya koyarak büyüklerine de örnek oluyor. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir birey olarak geleceğe umutla bakabilmeleri adına bu tür projelere her zaman destek olacağız” şeklinde konuştu.

Gençlere spor yapabilecekleri bir saha, oynayabilmeleri için futbol topu ve okuyabilmeleri için de kitap sözü veren Başkan Dutlulu, bir süre onlarla sohbet etti. Başkan Dutlulu'ya teşekkürlerini ileten gençler daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.