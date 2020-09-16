Başkan Dutlulu'nun maaşı yine öğrencilere burs oldu

Belediye başkanı olmadan önce de öğrencilere burs yardımında bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, buna ek olarak belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra aldığı karar doğrultusunda belediye başkanlığı maaşının büyük bir kısmını da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak veriyor.

11 Eylül 2020 Cuma gününe kadar Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapan yaklaşık 300 öğrenci arasından üniversitede eğitim gören 10 erkek 20 kız toplam 30 öğrenci, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili'nin koordinesinde burs şansı yakaladı.

“Geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimize inancımız çok büyük”

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Üniversitede okuyan ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlerimize imkanlarımız dahilinde karşılıksız burs veriyoruz. Yarınlarımızı aydınlatacak olan aydın gençlerimizdir. Amacımız, bir nebze de olsa gençlerimizin eğitimine destek olmak, eğitim hayatlarında yüklerini hafifletmektir. Umarım, eğitim hayatlarına destek olduğumuz gençler, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kadrolarda görev alarak, geleceğin öğretmenleri, hukukçuları, sağlıkçıları olarak yetişebilirler. Geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimize inancımız çok büyük. Onların başarıları bizim için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 10.00'da başlayan ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kura çekimi öncesinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, “Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları ile biz de maaşlarımızın bir kısmını burs olarak öğrencilerimize destek amaçlı veriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize inancımız tam. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Akhisar Belediyesi tarafından 10'u erkek 20'si kız öğrenci olmak üzere toplam 30 kişiye her ay 150 TL burs yardımı yapacak.