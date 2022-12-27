Başkan Ergün, 2022'nin en başarılı başkanları arasında yer aldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan 12-24 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehire bağlı 184 ilçe ve 51 il merkezinde 20 bin 614 katılımcıyla gerçekleştirilen “2022'nin En Başarılı Belediye Başkanları” araştırmasında, ilk 4'te yer aldı.

ORC Araştırma şirketi, 2022 yılının en başarılı belediye başkanlarını belirledi. 12-24 Aralık 2022 tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 il merkezinde toplam 20 bin 614 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yüzde 56,9 gibi oranla 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasından en başarılı 4'üncü belediye başkanı oldu. Araştırmada vatandaşlara, "Son 1 yılı değerlendirdiklerinde belediye başkanlarının çalışmalarından ve hizmet kalitesinden ne düzeyde memnun oldukları, başarılı bulup bulmadıkları" sorusu yöneltildi.

Çalışma sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1'inci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2'nci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 3'üncü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 4'üncü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5'inci sırada yer aldı.

Başkan Ergün'den Manisalılara teşekkür

Her zaman sahada, halkın içinde ve halkla birlikte olduklarını, Manisalıların yararına olacak proje ve hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan sonuç nedeniyle Manisalılara teşekkür etti. Başkan Ergün, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Teşekkürler Manisa'm... Günübirlik siyasi çekişmelerden uzak durarak, her zaman halkımızın yararına olacak proje ve hizmetlere imza attık. Hem sahada siz değerli hemşehrilerimizden aldığımız olumlu dönüşler hem de kamuoyu araştırmalarında şahsıma gösterdiğiniz ilgi ve yakınlık, en büyük destekçimiz oldu. Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yer almamda göstermiş olduğunuz teveccühleriniz nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yeni yılda da yine Manisa'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.