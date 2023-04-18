Başkan Ergün afet bölgesinde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, afet bölgesi ziyaretlerine depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ile başladı. İlk olarak Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile bir araya gelen Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları ve MHP Milletvekili Adayı Ömer Özkan da eşlik etti. Yaşanan büyük depremin Valilik binasında da hasar oluşturduğunu ve koordinasyon merkezinin Emniyet Müdürlüğü binasında kurulduğunu belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, Hatay'dan sonra yıkımın en çok olduğu illerden bir tanesi olan Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

“El birliğiyle yaralarımızı saracağız”

Çok büyük bir afet yaşandığını ve çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimizi belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Vali Coşkun'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı. Başkan Ergün, “Rabbim bir daha böyle acılar, afetler yaşatmasın. Vatandaşlarımıza ve burada görev alan kardeşlerimize moral olmak amacıyla yanlarında olduğumuzu bilmeleri için bölgedeyiz. Devletimiz ve milletimizin el birliğiyle yaralarımızı saracağız. İlk andan itibaren arama-kurtarma ekiplerimizle Osmaniye'ye ulaştık. Daha sonra Kahramanmaraş'a geldik. Araçlarımızla, iş makinelerimizle, 394 personelimizle AFAD koordinasyonunda arkadaşlarımız görev aldı. Yaklaşık bir aydır Dulkadiroğlu ilçesinde 3000 kişiye iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ikramımız devam ediyor. Hem onlara ziyaret hem çocuklarımızı mutlu etmek için buradayız” dedi.

Vali Coşkun'dan teşekkür

Ziyaretlerin ve sağlanan desteklerin vatandaşlarla belediyeler arasında bir gönül köprüsü oluşturduğunu da ifade eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, destekleri nedeniyle Başkan Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.