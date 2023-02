Başkan Ergün, afet bölgesinden dönen itfaiye ekipleriyle bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden yaralayan depremlerin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Çok büyük bir doğal afetin yaşandığını belirten Başkan Cengiz Ergün, “Sahada bir canı kurtarma noktasında vefakarca, gözünü kırpmadan o çabayı gösteren bütün arkadaşlarıma şahsım, Manisa halkı ve tüm Türk Milleti adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da depremin meydana gelmesinin ardından hemen harekete geçerek bölgeye intikal etti. Arama-kurtarma çalışmalarına Osmaniye'de başlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sonrasında Adıyaman'da da arama-kurtarma çalışmalarında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların tamamlanmasının ardından Manisa'ya dönen İtfaiye ekiplerini ziyaret etti. Başkan Ergün'e Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ergün Aksoy ve Metin Memiş ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Birsen Yonca Ekmekçi, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız eşlik etti. Afet bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler aktaran İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Deprem olduğunda hemen haber aldık. Ardından hızlıca çıkış yaparak havaalanına gittik. AFAD Osmaniye'ye yönlendirdi bizi. İlk giden ekibimiz kargo uçağıyla gitti. Sonraki ekiplerimiz karayoluyla gitti. Malzemelerimiz de kargo uçağıyla bölgeye ulaştı. Diğer ekiplerimiz de bölgeye gelince oradaki hakimiyet biz de oldu. AFAD ve gönüllü STK'lar da yanımızdaydı. 5 gün sonra Adıyaman'a görevlendirildik. Arkadaşlarımız orada da arama kurtarma çalışmalarında bulundu. 166'ncı saatten Erengül Teyzeyi enkaz altından çıkarttık. Canla başla çalıştık Başkanım. Yabancı ekiplerle de yoğun bir şekilde çalıştık. En son çalışmalarımız tamamlandığında Çankırı Valimiz Besni'de görevliydi. O teşekkür etti, sizlere de selamlarını iletti” dedi.

“Bu felaketin üstesinden gelecek güce sahibiz”

Depremin olmasıyla beraber hemen intikallerin yapılarak, bölgedeki görevlendirmeler istikametinde tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “340 personelimizle 124 aracımızla depremzede vatandaşlarımıza bir an önce ulaşabilmek, enkaz altından bir canı çıkarabilmenin çabası içerisinde olduk. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir doğal afet. Rabbim bu tür acıları ülkemizin hiçbir noktasında bir daha göstermesin inşallah. Ancak doğal afetlerin kaçınılmaz olduğu ve elimizde olmadığı da bir gerçek. O açıdan bizler bu ülkenin bireyleri olarak elimizden gelen çaba ve gayret ile önlemlerimizi almalıyız. Bundan sonraki süreçte de güçlü irademizle inşallah bunun da üstesinden geleceğimize inancım sonsuz. Devlet bizim devletimiz. Bu felaketin de üstesinden gelecek güce sahiptir. İnşallah en kısa süre içerisinde bu yaraları da sarmış olacağız. Tabi ki binlerce insanımızı kaybettik. Gerçeklerden bir tanesi de deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Bu hususun masaya yatırılarak tekrar tekrar gereğinin yapılması için bütün kurumlarımız olmak üzere bunun üstesinden gelineceğini bir kere daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Allah hepinizden razı olsun”

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın arama kurtarma çalışmalarında bilfiil yer aldığını kaydeden Başkan Ergün, “Sahada bir canı kurtarma noktasında vefakarca, gözünü kırpmadan o çabayı gösteren bütün arkadaşlarıma şahsım, Manisa halkı ve tüm Türk Milleti adına teşekkür ediyorum. Emekleriniz hiçbir zaman için göz ardı edilemez. Çok zor bir süreçten geçmekteyiz. İnşallah bu yaralarımızı da en kısa süre içerisinde el birliğiyle çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

“Her an hazırlıklı olmalıyız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı birimlerin bölgedeki çalışmalarını tamamlayıp Manisa'ya döndüğünü aktaran Başkan Ergün, “Hala daha bölgede görev yapan ekiplerimiz hala mevcut. Oradaki görevlendirmeler bittiğinde o kardeşlerimiz de tekrar buraya dönecek. Elimizde arama-kurtarma noktasında ne varsa hepsini bölgeye götürdük, kullandık. Her an yine deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyorum. Her zaman bu bütünlük içerisinde elimizde ne eksik varsa bir an önce o malzemelerin tamamlanması için de bu listelerin hazırlanmasını istiyorum. En kısa süre içerisinde tamamlayalım” ifadelerini kullandı.

“Tüm arkadaşlarımız canla başla çalıştı”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise, “Bütün arkadaşlarım adına size teşekkür ederim. Sizin her zaman söylediğiniz bir laf vardı ‘İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır' diye. Burada ne kadar haklı olduğunuz bir kere daha ortaya çıktı. Sizin talimatlarınızla hep en iyi malzemeleri aldık. İzmir depreminden sonra da 12 kişilik arama-kurtarma ekibimizi 36 kişiye çıkarma yönünde talimat vermiştiniz. Sahada çalışırken, elimizde şu malzeme de olsaydı dediğimiz hiçbir malzeme yoktu. Orada tüm arkadaşlarımız canla başla çalıştı. Çalışmalarımızla, tesisatımızla, malzemelerimizle herkese örnek olduk, çok da övgü aldık” dedi.

Depremde ablasını kaybeden Harun Kayışlı'ya başsağlığı diledi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye hareket eden ekibin içerisinde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Harun Kayışlı da ablasını kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ikamet eden ablası Fatma Karaokur'u defnetmesinin ardından görevinin başına dönerek arama-kurtarma çalışmalarına katılan Harun Kayışlı'ya başsağlığı dileklerini iletti.