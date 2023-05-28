Başkan Ergün ailesiyle birlikte oyunu kullandı

turu için ailesiyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1169 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda milyonlarca vatandaş sandığa giderken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eşi Şeyda Ergün, kızı Hande damadı Engin Anlı ile birlikte oyunu kullandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1169 No'lu sandıkta oy kullanan Başkan Cengiz Ergün, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “14 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini 15 gün önce geride bırakmıştık. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Turu oy kullanması vesilesiyle sandık başındayız. Oyumuzu kullandık. Yapılan seçimlerin ülkemize, milletimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sandıktan çıkan sonuca herkesin de saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.