Başkan Ergün Akhisar'da STK'larla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Akhisar'da sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar'ı ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnaflarla selamlaştı. Başkan Ergün'e ziyaretinde Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Güngör, AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Sayın, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Bozbıyık, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Adem Duman, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Adem Duman, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Dal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, mahalle muhtarları, meclis üyesi adayları ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Ergün, Akhisar programı kapsamında vatandaşları ve esnafları selamlarken Akhisar Erzurumlular ve Erzurum'u Sevenler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne de ziyarette bulundu. Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve yapılacak olan yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, Cumhur İttifakı adayları olarak Hüseyin Eryüksel ile birlikte yeni projelere imza atacaklarını söyledi. Sonrasında Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği'ni de ziyaret eden Cumhur İttifakı adayları Başkan Ergün ve Hüseyin Eryüksel, dernek üyeleriyle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, Cumhur ittifakı adayları olarak yeni projelere imza atacaklarını kaydetti.