Başkan Ergün, Azerbaycan Başkonsolosu ve konsolosları ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada ve Konsolos Sevinj Süleymanova'yı ağırladı.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada ve Konsolos Sevinj Süleymanova, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül de yer aldı. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Ergün, Başkonsolos Narmina Mustafayeva'ya Manisa bezinden yapılmış ve çerçeveletilmiş temsili kaftan ile konuklarına içerisinde mesir macunu ürünleri ile Manisa'yı tanıtıcı ürünlerin yer aldığı çantadan takdim etti. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da, Başkan Ergün'e Karabağ'daki endemik yapı içerisinde yer alan Har-ı Bülbül çiçeği işlemeli hediye ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Konuklarını Manisa'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Ergün, Manisa'nın tarihi ve doğal güzellikleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı. Manisa'nın Dünya'ya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlık yapan şehzadelerin eğitim aldığı önemli bir şehir olduğunu da aktaran Başkan Ergün, şehrin tarımsal potansiyeli ve sanayisi ile de Türkiye'nin lokomotifi olan şehirleri arasında yer aldığını ifade etti. Başkan Ergün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin sonsuza kadar süreceğini söyledi.