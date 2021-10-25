İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Ergün, Başkan Çerçi'yi ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi'yi makamında ağırladı.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, devam eden ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.