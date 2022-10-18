Başkan Ergün: "Ben bu filmi 7-8 sene önce de yaşadım"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imar planı düzenlemeleriyle ilgili CHP ve İYİ Parti'nin itirazını eleştirerek, "Bu haktan 7 bin 20 kişi faydalanıyor. Ben bu filmi 7-8 sene önce de yaşadım. 2013-2014 yıllarında Büyükşehir Meclisi'ne geldiğinde önce planlara 'evet2 diyecekler, arkadan itirazlar geldi diye seçimlere 2-3 ay kala bizim partimizden 2 kişiyi istifa ettirtip, onlarla hareket ederek, Manisa'nın imar planlarının iptal edilmesine neden oldunuz. CHP olarak o zaman da reddettiniz. Manisa halkı bunları unutmadı" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 2. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Mimar Sinan Bulvarı'na cephe veren parsellerin imar planları ve ekoturizm amaçlı imar plan düzenlemesi yapılan Karakoca Mahallesi'nin imar planlarının yeniden görüşülmesi ve kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık tespit edilmesi durumunda imar planlarının iptal edilmesi için Başkan Ergün tarafından meclise sunulan önergenin ilgili komisyonlarca hazırlanan raporun oylaması gerçekleştirildi.

Önergeyle ilgili hazırlanan komisyon raporuna CHP grubundan itiraz gelmesi üzerine konuşan Başkan Ergün, “Mimar Sinan Bulvarı'nda 7 bin 20 kişiyi ilgilendiren düzenleme rant mıdır?” sorusunu yöneltti. Söz konusu düzenlemenin şahsi olmadığını vurgulayan Başkan Ergün, “Bu haktan 7 bin 20 kişi faydalanıyor. Ben bu filmi 7-8 sene önce de yaşadım. 2013-2014 yıllarında Büyükşehir Meclisi'ne geldiğinde önce planlara 'evet' diyecekler, arkadan itirazlar geldi diye seçimlere 2-3 ay kala bizim partimizden 2 kişiyi istifa ettirtip, onlarla hareket ederek, Manisa'nın imar planlarının iptal edilmesine neden oldunuz. CHP olarak o zaman da reddettiniz. Manisa halkı bunları unutmadı. Yine kamuoyu kararını verecektir. Bin 200 hektara yakın bir yerin planlamasını yapıyorsunuz. 33 yıldır yapılmayan planları yapıyorsunuz. Kime neyi getirdiği neyi götürdüğü biliniyor. Vatandaş da bunu biliyor” dedi.

Hazırlanan komisyon raporu ile ilgili görüş bildiren İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık da “İmar yapılan her yerde değer artışı olur. Gediz Köprüsü'ne kadar olan alanda emsal artışı var mı var. Yaklaşık 1 seneye yakın bir zamandır yoğun bir efor sarf ederek çalıştığımız revizyon imar planlarında sona geldik. Sanki bu imar planları yapılmasın diye bir çaba var gibi. İmar planlarını meclis yaptırır, onar. Kişiler yapmaz. Bu planlar yapılırken, hepsini astık ve konuştuk. Komisyonlarda konuştuk. Oylandı ve geçti. Biz planlara bütüncül olarak baktık ve değerlendirdik. Arkadaşlarımız nasıl çalıştığımızı biliyor” dedi.

Palabıyık, önergeyle ilgili hazırlanan komisyon raporunu da okuyarak, ilgili imar düzenlemelerinin kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık taşımadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından komisyon raporu, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP grubu meclis toplantısı sonrası açıklama yaptı

CHP'li belediye başkanları, il ve ilçe başkanlıkları meclis toplantısının ikinci oturumu sonrasında parti binasında basın açıklaması yaptı. CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Ekim ayı meclis toplantısında hoş olmayan bir toplantı yaşadık. Ayrıştırıcı bir dil, toplumu geren bir üslupla karşılaştık. Birleştirici bir dile ihtiyacımız olduğu bu günlerde Manisa'ya yakışmayan bir oturum yapıldı. ‘İnsanmısınız. Adammısınız' gibi kelimeler bir büyükşehir belediye başkanına yakışmayan cümleler. Yapılanları halk gördü. Takdir Manisa halkınındır. Bu nedenle cevabı halk sandıkta çok güzel bir şekilde verecektir” dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise hukuksal anlamda yapılan usulsüzlüklerin kamu ve halkın vicdanına mahkum olduğunu belirterek, "Yaptığımız etkili muhalefet hem MHP'nin hem de Cengiz Ergün'ün dengesini bozmuştur. Nerede toplumsal çıkar, toplum yararına karar varsa CHP olarak desteklemeye hazırız. Ama nerede kişisel çıkar, rant ve menfaat varsa da sonuna kadar onun karşısında olacağız” diye konuştu.