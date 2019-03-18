Başkan Ergün: “Bu vatan size ve evlatlarınıza minnettar”

Şehit aileleri ve gazilere seslenen Başkan Ergün, “Sizler bizler için değerli ve önemlisiniz. Bu vatan size ve evlatlarınıza minnettardır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Ahmet Deniz ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğine katıldı. Etkinlik programı kapsamında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu gezildi. Buradaki programa Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında program, Anemon Otel'de düzenlenen yemek programı ile devam etti. Şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Vali Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün beraberindeki protokol üyeleri masalara dağılarak şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yemek yedi. Programın açılış konuşmasında Başkan Cengiz Ergün, “Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Uğruna şehitler verilerek kanla yoğurulan toprak parçasına 'vatan' denilmektedir. Vatan, milleti meydana getiren değerlerin başında gelmekte. Cennet vatanımız, yüzlerce yıl ecdadımız tarafından canları ve kanları pahasına korunmuştur. Vatan olmadan millet, millet olmadan devlet olunmaz.Makamların en yücesi hiç şüphe yok ki şehitlik ve gaziliktir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmadan vatan olmaz. Ülkemizin istiklali için aziz canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızın aileleri, yani sizler bizlere birer emanetsiniz. Aziz Türk milletimizin kalbinde ve toplumsal hafızasında müstesna bir yeri olan şehitlerimiz, kalbimizde, gazilerimiz ise başımızın üstündedir. Gerek gazilerimiz, gerek kahraman şehitlerimizin ailelerinin haklarının korunması noktasında üzerimize düşeni yapmayı kendimize görev addediyoruz” dedi.

Başkan Ergün, konuşmasının devamında, “Şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış askerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gazi devlet, Türk milletinin de bir gazi millet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bizler ‘Bu vatan ya aziz Türk milletinin ya da kimsenindir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, işte bu bilinçle bizler varız, buradayız ve olmaya devam edeceğiz' demekteyiz. Bu vesileyle vatanımızın ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gözünü kırpmadan ateşe atlayan ve vatan diyerek bedel veren kahraman gazilerimizin de alnından öpüyorum. Sizler bizler için değerli ve önemlisiniz. Bu vatan size ve evlatlarınıza minnettardır” diye konuştu.

Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Vali Ahmet Deniz'in yaptığı konuşmaların ardından program sona erdi.