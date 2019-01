Başkan Ergün: "Can kaybının yaşanmaması en büyük sevincimiz"

Manisa'da şiddetli sağanak yağış sele neden olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların asgari düzeyde afetten etkilenmesi için adeta seferberlik ilan etti. Bu kapsamda yaşanan afetin ardından zarar gören bölgelerde incelemede bulunan Başkan Ergün, bir değerlendirmede bulunarak, 30 yıldan beri yapılamayan imar planlarının bu acı tablonun yaşanmasını desteklediğini belirtti.

Kentte son 3 gündür devam eden şiddetli yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü de yaşanan afetten vatandaşların en asgari düzeyde etkilenmesi için tüm ekiplerini seferber etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Hasan Patel ile birlikte, kent merkezinde selden zarar gören ve çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde incelemelerde bulundu. Yeni Harmadanlı yolu, Kömürcüler Sitesi mevkii, Uncubozköy Mahallesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi mevkii ve Manisa-İstanbul çevre yolu üzerinde Gediz Nehri'nin taşmasıyla birlikte zarar gören alanlarda gün boyu incelemelerde bulunan Başkan Ergün, yapılan çalışmaları da yakından takip etti.

Yaptığı incelemelerin ardından bir değerlendirmede bulunarak tabloyu gözler önüne seren Başkan Ergün, “Nif Çayı ve Gediz sahası dolduğu için ovalar sular altında kalmış durumda. Şehrin içerisinden giren, Turgutlu hattından gelen bilhassa Kırtık Deresi dediğimiz sulama kanallarının olduğu alanlarda da bu aşırı taşkınlardan ve suyun gidememesinden kaynaklı sorunlar meydana geldi. Ahmet Bedevi, Fevzi Çakmak, Spil Mahallesi gibi çeşitli noktalarda kotları düşük olan yerler ve evler sular altında kalmış durumda. Çok şükür insan kaybımız olmadı. Allah beterinden korusun. Can kaybının yaşanmaması en büyük sevincimiz. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi, şehrin son 30 yıllık süre içerisinde imar planlarının yapılmamış olmasından kaynaklı sebepler. Gecekondu şeklinde konutların yapıldığı bu mahallelerde yaşanan sıkıntılarla karşı karşıya kalmış durumdayız. İmar planlarını ivedi bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Artık son noktadayız. İnşallah önümüzdeki süreçte Tarım Bakanlığı noktasında imar planlarının yapılmasıyla ilgili son imzaları bekliyoruz. Yeni imar planlarını bir an önce hayata geçirip, sulama kanallarının deplaselerini bir an önce yapmak suretiyle daha sağlıklı bir Manisa'yı oluşturmak zorundayız. Her yoğun yağışta Spil'den gelen tüm sular ovaya iniyor. Görüldüğü üzere Gediz ve Nif çayının taşkınlığı birleşmiş durumda. Nif Çayı ve Gediz'den sulama kanalları şehre doğru kayıyor. Dağlardan gelen sular da tahliye edilmesini zorlaştırıyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye bağlı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Başkan Ergün, “Allah daha beterinden korusun. Mevcut ova evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyeleri için valilimiz başkanlığında oluşturulan AFAD ekipleri noktasında, MASKİ ve Büyükşehir ekiplerimiz sahada. Çok şükür can kaybımız yok. Gelmiş geçmiş olsun” ifadelerinde bulundu.