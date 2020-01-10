Başkan Ergün, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki belediye başkanları ve il başkanları düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bir araya gelinen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde Giritligil Otel'de Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki belediye başkanları ve il başkanları bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Dilşat Ulaş, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Tonguç, MHP İl Başkanı Ömer Baysal ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı katıldı.