Başkan Ergün damızlık koçları hayvan yetiştiricilerine teslim etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi' dahilinde yüzde 75 hibeli 500 damızlık koçun dağıtımı tamamlandı. Damızlık koçları hayvan yetiştiricilerine teslim eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, damızlık koç desteğiyle Manisa'da sürü verimliliğinin daha da artacağını ve üreticilerin bunun faydasını göreceğini dile getirdi.

‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi ile il genelinde sürdürülen 500 adet damızlık koç dağıtımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımı ile tamamlandı. Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda gerçekleştirilen törende Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde bulunan hayvan yetiştiricilerine damızlık koçları yüzde 75 hibe destekli olarak teslim edildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, daire başkanları, ziraat odaları başkanları, mahalle muhtarları ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında gerçekleştirdiği destekler nedeniyle Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de konuşma yaptı. İl Müdürü Metin Öztürk, “17 ilçede tarımla ilgili projelerde bize ciddi bir kaynak, bütçe ayıran, üreticilerimize bu anlamda çok ciddi desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e üreticilerimiz, Manisa tarımı ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. Geçen sene Büyükşehir Belediye Başkanımız tarıma 70 milyonluk bütçe ayırmıştı. Bu sene ise 122 milyon lirayı aştılar. Bütçeyi kullandıran, tarıma destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen tüm teknik ekiplere, belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bütçeyi 122 milyon liraya çıkardık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de üreticilere seslendi. Başkan Ergün, “Çiftçimiz daha çok üretsin, daha çok kazansın ve daha mutlu olsun. En içten duygularımla bunu istiyor ve Büyükşehir olarak üreticimize bu düşünceyle desteklerimizi sürdürüyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla her zaman üreticilerimizin yanında olmayı kendimize görev bildik. Çiftçimizin alın terinin; bir karış dahi ekilen her bir arazinin ne kadar değerli olduğunu iyi biliyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya her zaman ulaşabilmeleri, gıdada arz güvenliğinin sağlanması tarım sektörümüzü önemli kılan unsurların başında geliyor. Saydığım bu değerlerin farkında bir belediye olarak 2022 yılında, çiftçimiz için 70 milyon TL gibi bir bütçe ayırarak onlarca projeyi hayata geçirdik. Bu yetmez dedik ve bu yıl bu bütçeyi 122 milyon liraya çıkardık. Bütçemizi belirlememizin ardından 2023 yılının ilk ayında çiftçilerimize bin ton gübre desteğiyle sezonumuzu açtık” diye konuştu.

“Manisa'mızda sürü verimliliği daha da artacak”

Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Ergün, “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi adını verdiğimiz bu önemli projeye 2021 yılında 120 koç desteği ile başladık. Geçtiğimiz yıl bu sayıyı 200'e, bu yıl da 500'e çıkardık. İlgili arkadaşlarımız hafta başından bu yana koçların teslimini gerçekleştiriyor. Bugün de Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerimizdeki üreticilerimize toplam 67 koçu teslim ederek, bu yılki desteğimizi noktalamış olacağız. Yüzde 75 Büyükşehir Belediyemizin hibe desteğiyle sağladığımız bu imkanla inşallah Manisa'mızda sürü verimliliği daha da artacak ve üreticilerimiz de bunun faydasını görecektir” dedi.

“Alın teri altından daha değerlidir”

Tarımsal desteklemelerde teknolojinin imkanlarını da göz ardı etmediklerini dile getiren Başkan Ergün, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen Bağ Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, Sarıgöl ilçemizde hayata geçirdiğimiz dolusavar projelerimiz bunlara en güzel örneklerdir. Bunların yanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz işbirliğinde geliştirdiğimiz 1 milyon TL tutarındaki ‘Tarımda Entegre Mücadelede Dijital Gözüm' adlı projemiz de Zafer Kalkınma Ajansından 750 bin TL hibe destek almaya hak kazandı. Her alanda çiftçimizin yanında olmak için çalışmalarımız sürüyor. Tarımsal ve kırsal kalkınmaya desteklerimize yönelik şu ana kadar saydıklarım, yaptıklarımızın sadece kısa bir özeti. Hepsini tek tek saylaya kalksam buna çok fazla vakit ayırmamız gerekir. O yüzden ben değerli vakitlerinizi daha fazla almadan yalnızca bu yıl içinde 37 farklı kalemde çalışma yürüttüğümüzü bilmenizi istiyorum. Her konuşmamda vurguladığımız gibi; alın teri, altından daha değerlidir. Bu anlayışla büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Köylü milletin efendisidir' sözünün ışığında bizler, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, damızlık koçları hayvan yetiştiricilerine teslim etti.