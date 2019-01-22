Başkan Ergün elektrikli otobüsler hakkında bilgi verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan ve Manisa'nın ulaşımında modern bir dönemi başlatacak elektrikli otobüsler hakkında konuştu. Manisa'daki trafik sıkıntısına de değinen Başkan Ergün, elektrikli otobüsler ile devreye girecek birçok uygulama hakkında detaylara da değindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün özellikle elektrikli otobüsler ile devreye girecek parklanma yasağının üzerinde ivedilikle durdu. Başkan Ergün, “Manisa merkezinin kanayan yarası ana arterlerde önemli saatlerde bin 500 aracın Manisa merkeze giriyor olması büyük sıkıntı yaratıyor. Yoğun araç trafiği de kilitlenmeye sebep oluyor. Şehrin girişi ve akşam mesaisinde şehir trafiğinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Öğretmen evinin önündeki Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağını hayata geçirince İbrahim Gökçen'den ana arterde şehre girmek çok kısa süreye düştü. Dış Mahalle, Şeyh Fenari, İki lüleli, Kırmızı köprü ve Sultan Camii hattı ve Zabıtaya giden arterimizde ve Doğu Caddesi üzerinde muazzam bir trafik sıkıntısı oluyor” dedi.

Başkan Ergün, “Biz bu ulaşımdaki modernleşme çalışmalarına aşağı yukarı 2,5 yıldır devam ediyorduk. Ulaşım Master Planını Türkiye'de tamamlayan beş tane Büyükşehir Belediyesinden bir tanesi de biziz. İlk 3'e giren Büyükşehir Belediyesiyiz. İl genelinde yapmış olduğumuz Master Plan sayesinde 17 ilçede dolmuşların dönüşümünü sağladık ve yenilemelerini sağladık” dedi.

Ulaşımda dönüşüme 90 milyon TL

Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ'a bağlı olarak 130 üzerinde araç şu an hizmet veriyor. Tabi ki şehrin merkezi kanayan bir yara. Son yıllarda en çok araba satılan illerin başında geliyoruz. Vatandaş ulaşım sıkıntısı yaşamak istemiyor. Elektrikli Otobüslerin 13 tanesi elimize ulaştı. Şarj istasyonunda bakımlarının yapılacağı yerleri de tamamladık. Bu çalışmanın toplam maliyeti 90 milyon TL'dir. Organize Sanayi Bölgesi de ortak protokol ile şarj istasyonu yaptı. Aldığımız araç sayısı 20 tane 18 metrelik 2 tanede 25 metrelik. Hepsi tamamlanması Nisan sonu yada Mayıs gibi olur” ifadelerini kullandı.

Ana arterlerde parklanmanın kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Ergün, “Vatandaşlarımız gecikme konusunda eleştirebilirler. Firmanın da yaşadığı sıkıntılar oldu. 13 tane şuanda hizmete hazır. Planlamaları yaptık. Geçtiğimiz günlerde de test ettik. Güzel araçlar. Diğer araçlarda tamamlandığında Organize Sanayi Bölgesi hattını da devreye sokacağız. Manisa insanımız tahmin ediyorum Şubat başı yeni otobüslerle ulaşım sağlayacak. Mevcut caddelerimizde sağlı sollu parklanmaların ortadan kalkmasıyla da rahatlama olacak. Bugün Büyükşehirlere gittiğinizde ana arterlerde parklanma yok” dedi.

Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları toplantıyla Manisa'daki trafik sorununu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyleyen Ergün, “155 nolu kooperatifimizi araçları da MANULAŞ şirketimize kiralanacak. Tamamen Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olacak. Servis tercihli yollarımızda da bu araçlar hizmet etmeye devam edecek. Amacımız daha hızlı toplu taşıma. Mevcut hatlarda kısmen yenilenme yapıldı. 155 Nolu kooperatifimize bağlı otobüslerimizin ulaşım dakikaları da düşecek. Daha önceden 1 saatte gidilen bir yere kişi yarım saatte gidecek. Toplu taşımayı öncelikli hale getirmek zorundayız. Elektrikli otobüslerimiz bir günde 250 ile 300 kilometre yapacaklar. Elektrikli otobüslerimiz ana arterlerimizde Yeni şehir hastanesi ve Celal Bayar Hastanesi hattı, Dış Mahalle ve Karaköy hattında geçecek şekilde çalışacak. Yol işaret ve boyama çalışmaları başladı. Moris Şinasi'den başlayıp Kırmızı Köprüden ve Sultan Camiine kadar yeni trafik işaret ve levhaları koyuldu. Yeni gelen düzenleme ile Dış mahalle hattı 4 şeritli oluyor. 3 tek yön, 1 tanesi tek yön oluyor. Sabah 9 dan 3 e kadar olan kısımda 3-5 dakikalık bir parklanma opsiyonu olacak. Bunların hepsi de kamera sistemleri ile de izlenecek. Emniyet Müdürümüzle toplantı yaptık. Ortak bir çalışma ile trafik keşmekeşini ortadan kaldıracağız. Vatandaş kaldırımda yürürken sıfır işgal konusunda memnuniyetini ifade ediyorsa, parklanma uygulaması ile de verecek” diye konuştu.

Manisa'da toplu taşımayı kullanan sayısının çok az olduğuna işaret eden Başkan Ergün, “Toplu taşıma kullanma alışkanlığı yüzde 8 ile çok düşük maalesef. Toplu taşıma oranını yükseltmek istiyoruz. Toplu taşımada geçen süreyi en aza indirmek istiyoruz. İlk 1 ay sıkıntı yaşayabiliriz. Bunun getireceği tek sıkıntı parklanma yapan bin 500 aracın kaldırılması ile olacaktır. Ana cadde üzerinde parklanma olmayacak. Bu konuda biraz zorlanacağız” dedi.

Manisa'da yeni bir otoparka ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Ergün, “Yeni otopark lazım ama yer yok. 10 yıllık süre içerisinde elimizdeki mevcut otoparkların yenilenmelerini yaptık. Otoparklar yaptık. Uluparkla ilgili proje hazırladık. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Süreci devam ediyor, bekliyoruz. Ali Rıza Çevik Projesi için de protokol safhasına yaklaşıldı. Bu otoparkları yapmak en az 25-30 milyon lira. Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir araya gelerek ilgili protokol sağlanacak. Elektrikli otobüsler Manisa'ya prestij katacak, 155 Nolu Kooperatife bağlı diğer otobüsler de hizmete devam edecek. Toplu taşıma hızlanacak” ifadelerini kullandı.