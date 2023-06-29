Başkan Ergün 'En başarılı başkanlar' arasında yerini aldı

Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğinizde, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu” araştırmasında, ilk 4'te yer aldı.

ORC Araştırma şirketi, “9 ay sonra bir yerel seçim olacak. Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğinizde, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede 20 bin 600 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yüzde 56,2 oranıyla 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasından en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, 4'üncü sırada yer aldı. Çalışma sonucunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 1'inci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 2'nci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3'üncü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 4'üncü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 5'inci sırada yer aldı.

Yapılan kamuoyu araştırmasından ortaya çıkan sonuç nedeniyle memnuniyetini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm Manisalılara teşekkür etti. Başkan Ergün, “Taraflı tarafsız kamuoyu araştırmalarında, halkımızın içinde olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, ortaya koyduğumuz proje ve hizmetlerimizde kıymetli hemşehrilerimizin desteğini ve teveccühlerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bizler siyasi çekişmelerden uzak bir şekilde Manisa'mız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Şahsıma gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm hemşehrilerime, kıymetli Manisalılara teşekkür ediyorum” dedi.