Başkan Ergün eski garajda devam eden çalışmaları inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eski garaj alanında incelemelerde bulundu. Eski garaj alanındaki projenin ihalesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Başkan Ergün, eski garaj alanı için pazar yeri ve bin 500 araçlık otopark projesinin çalışmalarını başlattı. Geçtiğimiz hafta içinde başlayan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ergün, çalışmalar hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir'den bilgileri aldı.

Çalışmalar iki hafta içinde tamamlanacak

Başkan Ergün, bin 500 araçlık otopark alanı ve pazaryerini incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çalışmaların yaklaşık 2 hafta içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Ergün, “Fen işleri ekiplerimiz, iş makinelerimiz ve tüm araçlarımız hem malzeme serimi hem de taş döşeme çalışmalarını başlattı. Buradaki projenin kanun gereği iptal olmasından dolayı yaklaşık 10 gün öncesi alanı teslim almıştık. Mevcut alanın düzeltilmesi çalışması yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Bugün gelinen noktada artık taş döşemesini başlattık. Eski pazar yerinin olduğu yer aynı şekilde pazar yeri olarak kullanıma açılacak ve akabinde safha safha etap etap bitirilen alanlar otoparka açılacak. Vatandaşlarımız şehir trafiğinde daha rahat hareket edebilmelerini sağlayacak bir alan olarak hayata geçireceğiz. Tahmin ediyorum 2 haftalık süreç içinde bu 25 bin metrekareye yakın alanın taş döşemesini tamamlanır. Sonrasında otoparkta araç sirkülasyonunun sağlanması amacıyla 24 saat ücret alınmadan, 24 saatten daha uzun süreli kalacak araçlar için ücret tarifesi uygulaması önlem olarak yapılacak. Burada önemli olan her gün insanların sirkülasyon olarak araçlarını sabah koyup, akşam almalarını ya da ertesi gün sabah almaları gibi hareketliliğin sağlanması. Diğer türlü tamamen bıraktığınızda bin 500 aracı buraya getirelim koyalım, bir ay, iki ay araçlar kalkmasın. Böyle bir anlayış otoparkın amacını ortadan kaldırır. İnşallah iyi olur, temennimiz burayı en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine açmak” dedi.