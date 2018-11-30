Başkan Ergün, fotoğrafını okşayan Şadiye nine ile buluştu

Soma'nın Sevişler Mahallesi'nde yaşayan ve mahallesinden geçen Manisa Büyükşehir Belediye hizmet aracında Başkan Cengiz Ergün'ün fotoğrafını okşayarak, sosyal medyada gündem olan 78 yaşındaki Şadiye Şahin ile Başkan Cengiz Ergün bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, büyükşehir belediyesi hizmet aracının üzerinde bulunan fotoğrafına dokunuşuyla sosyal medyada ilgi gören Şadiye Şahin adlı vatandaşı Soma ilçesine bağlı Sevişler Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Cengiz Ergün'ü karşısında görmesiyle birlikte sevinçle boynuna sarılan Şadiye nine, Başkan Ergün'ü evinde görmekten duyduğu mutluluğu gizlemedi. Başkan Ergün'ü çok sevdiğini dile getiren Şadiye Şahin, “Seni çok seviyorum, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Beni ziyarete geldiğin için çok mutluyum” diyerek duygularını ifade etti.

Şadiye Şahin'in elini öpüp hayır duasını alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Şadiye annemin sosyal doku ekibimizin ziyareti esnasında hizmet aracımız üstündeki fotoğrafımızı sevmesi beni çok duygulandırdı. Şadiye annemizi evinde ziyaret ettim, kendisinin ellerinden öptük, hayır dualarını aldık. Benim için en önemli şey hemşerilerimizden duyacağımız 'Allah razı olsun' cümlesidir. Sizlerin sevgisini hizmetlerimizle kazanmak bizlere onur ve gurur yaşatıyor” dedi.