Başkan Ergün: “GES yatırımlarıyla Manisa kazanıyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mart ayı meclis toplantısında güneş enerji santrali yatırımları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde daha önce Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Yunusemre ilçemize bağlı Seyitli Mahallesinde 1 megavatlık güneş enerji santrali inşa etmiştik. Bu tesislerimizden bugüne kadar 14 milyon 500 bin TL değerinde elektrik üretimi yaptık” dedi.

6 megavatlık iki yeni tesiste çalışmalar hızla ilerliyor

Açıklamalarının devamında kurulum çalışmalarının devam ettiği iki yeni tesis hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “24 milyon 286 bin TL bedelle Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi içerisine inşa edeceğimiz 1 megavatlık güneş enerji santralinde bu hafta hayırlısıyla panellerin montajına başlıyoruz. Yine Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesi'ne kurulumunu yapacağımız 5 megavatlık yeni tesiste de panellerin takılacağı ayakların montajlarında artık sona geldik. Bu projemizin de yapım maliyeti 146 milyon 316 bin TL'dir” ifadelerini kullandı.