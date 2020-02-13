Başkan Ergün hizmet birimlerini yeni yerlerinde ziyaret etti

Başkan Ergün aynı binada hizmet veren MABEM'i de ziyaret ederek gençlere Nutuk kitabı dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasından Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ne taşınan birimlerine ziyarette bulunarak incelemelerde bulundu. Başkan Ergün'e ziyaret ve incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da eşlik etti. Başkan Ergün inceleme ziyaretinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birimlerini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkandan gençlere ‘Nutuk' hediyesi

Başkan Ergün, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezinde hizmet veren MABEM'i de ziyaret ederek, öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri ‘Nutuk' kitabını armağan etti. Başkan Ergün, sınıfta öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, “Yaklaşık 8 bin 500 öğrencinin üzerinde öğrencimize 17 ilçedeki MABEM eğitim kurumlarında eğitim veriyoruz. Bunu yaparken tek amacımız sizleri daha iyi bir geleceğe hazırlayabilmek. Arkadaşlık ilişkilerinizi geliştirecek, fiziksel gelişiminizi kısmen sağlayabilecek ve Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurarken koymuş olduğu kurallara, cumhuriyete bağlılığınızı yarınlara taşıyabileceğiniz bireyler haline getirmek bizim ilk hedefimiz. Bugün bu koltuklarda bizler varız, yarın sizler olacaksınız. Bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Daha gelişmiş, bilgi sahibi olmuş, kültür seviyesini yükseltmiş, daha müreffeh bir ülke haline gelebilmek için sizlerin iyi yetişmesi, sizlerin de yarın çocuklarınızı daha iyi noktalara götürebilmesi için bunları yapmak şart” dedi.

17 ilçede eş zamanlı dağıtıldı

Öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Ergün, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Nutuk kitabını sizlere ve 17 ilçemizdeki MABEM'lerde eğitim gören 8 bin 500 evladımıza dağıtıyoruz. Bunu mutlaka okuyun. Bu ülkenin hangi şartlarda ne şekilde kurulduğuna ilişkin, geleceğimizle ilgili alacağınız öğütler bunun içinde. Sizin için yarın evlatlarınız için ve bu ülkenin yaşaması için, Türk milletinin yaşaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için bu kitabı kafalarınıza yerleştirin. Nutuk kitabını başucunuzdan ayırmayın. Benim sizden isteğim budur” diye konuştu. Başkan Ergün konuşmasının ardından sınıflarda bulunan öğrencilere Nutuk kitabını dağıtarak ayrıldı.