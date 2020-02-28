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Başkan Ergün İdlib şehitlerini andı, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi rahmetle andı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi rahmetle andı. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tüm etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Suriye'nin İdlib kentinde Esat güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizi rahmetle andı. Başkan Ergün yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: “İdlib'te 33 askerimizi şehit eden alçakça bir saldırıyla yüreğimiz yandı. Regaip Kandili gecesi, 33 evladımızın acısı yüreklerimize kor düşürdü. Rusya destekli bu alçakça Esat rejimi saldırısına ülkemizin misliyle karşılık vereceğinden şüphemiz yoktur. Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu dostun da düşmanın da iyi bildiğinden eminiz. Sabrımızı sınayan, bizleri derin bir üzüntüye gark eden alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan evlatlarımıza Allah şifa versin. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm etkinliklerimizi iptal ettiğimizi de duyuruyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun”

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