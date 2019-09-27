Başkan Ergün itfaiye erlerine telsizden seslendi

yıl dönümü dolayısıyla görevi başındaki itfaiye personeline de telsizden seslenerek bu zorlu görevlerini hakkıyla yerine getirdikleri için teşekkürlerini iletti ve kolaylıklar diledi.

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personelleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti ve il genelindeki itfaiye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün de konuklarıyla birlikte pasta keserek 305'inci yaşı kutladı. Pasta kesiminde Başkan Ergün'e minik itfaiye erleri eşlik etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ziyarette yaptığı konuşmasında itfaiyeye yapılan yatırımların insana yapıldığını vurgulayarak Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Öztozlu; "Türkiye standartlarının üstünde 3. 3,5 dakika gibi rekor bir sürede erişim hızımız var. Sizin çok büyük emekleriniz var. 5 yıllık geçen dönemde yapılan yatırım belki 30 Büyükşehir arasında ve Bakanlık düzeyinde ilk kez bu kadar büyük yatırımlar yapıldı. 56 aracın bir seferde alınması personel sayısının 200'lerden 640'lara çıkması 56 noktadaki müfrezelerimizle çok ciddi yatırımlar yaptınız. Bunlar için teşekkür ederiz. İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. Bunların değeri rakamlarla ölçülemez ama zaten rakamsal anlamda da çok ciddi yatırımlar bunlar. İtfaiyecilik anlamında Türkiye'ye örnek oldunuz" dedi.

Tüm teşkilatın haftasını kutlayan Başkan Ergün, "Hiçbir zaman biz itfaiyenin sahada olmasını istemeyiz, yangınlar çıksın kazalar olsun istemeyiz ama tedbir tedbirdir. Sonuçta kaza geliyorum demez bu kazalar hayatımızın acı gerçekleri. Bunlara müdahil olma noktasında hizmet veriyorsunuz. Bir kere daha herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 55 müfreze ve alınan yeni araçlarımızla, Türkiye'de iki tane şehirde olan 55 metrelik merdivenimiz dahil olmak üzere ekipman noktasında çok şükür, çok kısa sürede olayın yaşandığı alana giderek bu hizmetleri veriyoruz. İtfaiye haftasının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ergün daha sonra telsizin başına geçerek 17 ilçede görevi başında olan itfaiye personeline seslendi. Başkan Ergün telsizden şu sözleri sarf etti: "İtfaiye Daire Başkanlığı nezdinde tüm ilçelerimizde çalışan ekiplere... Öncelikle 305'inci yılını kutladığımız itfaiye haftamız kutlu olsun. Allah kazasız belasız ve her türlü tehlikeden bizleri korusun. Yaklaşık 640'a ulaşan bütün çalışan personelimizin Allah işini rast getirsin. İtfaiye Haftası olması sebebiyle tüm çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sağlık sıhhat içerisinde inşallah nice itfaiye haftalarını kutlamayı rabbim bizlere nasip etsin. Allah hepimizin işini rast getirsin. Kolay gelsin" Mesajı dinleyen tüm birimler Başkan Ergün'ün mesajı sonrasında teşekkürlerini telsiz üzerinden ilettiler.