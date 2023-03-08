Başkan Ergün kadın personelini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan kadın personeli unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları tarafından Başkan Ergün'ün hediyeleri, kurumda görev yapan personele iletildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kadın personelin, bu özel gününü unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Funda Solak, Ergün Aksoy, Metin Memiş ile Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, kurumda görev yapan kadın personelleri tek tek ziyaret etti. Başkan Ergün'ün iyi dilek ve temennilerini ileten Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları, Başkan Ergün'ün hediyelerini kadın personele iletti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.