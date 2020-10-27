Başkan Ergün Kent Konseyleri Birliğini ağırladı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necati Binici, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Karadağ, Murat Ergen, Sadullah Köse, Burak Taştan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kurucu Üyesi Zeynep Arıkan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı, “Şehzadeler Şehri Manisa'dayız. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetimi olarak, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Manisa Kent Konseyi Başkanımızı hem onore etmek, hem de ona sahip çıkarak destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunmak üzere buradayız. Bunun yanı sıra Manisa'da bir toplantı da gerçekleştireceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bugüne kadar olan süreçte hayata geçirdiğimiz çalışmalarda bizlere destek verdi, bundan sonraki süreçte de desteği sürecektir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Projelerin destekçisi olduk”

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ergün, “Ülkenin gelişim noktasında insanların daha mutlu edilmesi noktasında önemli projelerin hayata geçirilmesi için biz her zaman Kent Konseyi'ne destek verdik. Genç kardeşimiz Ahmet Karadağ, Manisa'nın temsilcisi noktasında görevini ifa ediyor. Ben başta sizler olmak üzere tüm üyelere kolaylıklar diliyorum. Sağolun, iyi çalışmalar diliyorum” diye konuştu. Kent Konseyleri Birliği adına Başkan Cengiz Ergün'e rozet takılırken; hediyeleşme töreni ile ziyaret sona erdi.