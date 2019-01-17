Başkan Ergün, Kırkağaçlı muhtarlarla buluştu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret ederek mahalle muhtarları ile buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin ilçede yaptığı hizmetleri anlattı.

İlçe ziyaretleri kapsamında Kırkağaç'a giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, burada mahalle muhtarları ile de buluştu. Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini önemsediklerini belirtti. Arslan'ın ardından söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Erdem Ekin de, geride kalan 5 yıllık görev sürecinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Düzenlenen toplantıda konuşan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, önümüzdeki yerel seçimlerde cumhur ittifakının adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığında Cengiz Ergün'ü destekleyeceklerini belirterek, “Önümüzde yerel seçim ve ittifak süreci var. El ele vererek güzel projeler yapacağımıza inanıyorum. Maddi imkânların kısıtlı olması nedeniyle bazı şeyleri yapamamış olabiliriz. Büyükşehir Belediyesi MHP, Kırkağaç Belediyesi ise Ak Partili bir belediyeydi. Ortaklaşa cumhur ittifakı ile bu sorunu da çözmüş olacağız. Bu anlamda Manisa'da cumhur ittifakı adayı olarak MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü destekleyeceğiz. Seçimlerin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Konu vatansa gerisi teferruattır diyerek birlik ve beraberlik diliyorum” dedi. Düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarına hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin kuruluş sürecinden bahsederek konuşmasına başladı. Hizmete başladıklarında, altyapısı olmayan, kanalizasyonu bulunmayan, yolu bozuk, köprü ihtiyacı olan mahallelerin, köylerin olduğunu üzülerek gördüklerini belirten Başkan Ergün, “Altyapı demişken, geride bıraktığımız sürede MASKİ Genel Müdürlüğümüzün Kırkağaç'ımıza yaptığı yatırımları paylaşmak istiyorum. 3 buçuk milyon liralık yatırımla 101 Mahalle Projesi kapsamında Bademli, Fırdanlar, Gökçukur, Kocaiskan ve Kuyucak Mahallelerimizin 26 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattını yaptık” dedi.

Alt yapıya 24 milyonluk yatırım

MASKİ'de altyapı hizmetlerine 24 milyon yatırım yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla Kırkağaç Merkez, Karakurt ve Gelenbe Atıksu Arıtma tesislerini işletmeye aldık. Bunların işletme maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Manisa'nın büyükşehir olmasından önce ilçe ve belde belediyeleri işletememiş. Bir anlamda kamu kaynağının çürümesinin de önüne geçilmiş oldu. Bu da ayrı bir gurur kaynağımız. Yalnızca MASKİ'nin bu saydığım çalışmaları 24 milyon liraya tekabül ediyor. Tamı tamına 24 trilyon yalnızca Kırkağaçımızın altyapısı için harcandı. Güle güle kullanılsın, helali hoş olsun” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Ergün, ”2014 seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kardeşlerimin yanında olacağımızı ve Gıda Bankasını Kırkağaçımıza da kazandıracağımızın sözünü vermiştim. İl genelinde 8 binin üzerinde kardeşimizin yararlandığı bu önemli hizmetimizden Kırkağaç'ta da 408 gerçek ihtiyaç sahibi kardeşim yararlanıyor. Bu vesileyle Rabbim, tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımcısı olsun diyorum” dedi.

Alanlarında uzman öğretmen kadrosu ve her yıl yükselen başarı çıtasıyla öğrencilerin vazgeçilmez eğitim kurumlarından biri olan MABEM'in Kırkağaç'ta da öğrencilerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Gençlerimiz ve çocuklarımız için bugün başarısını yüzde 98,25'e çıkarmış olan MABEM kurslarımızı 17 ilçede hayata geçirdik. Bugün itibariyle il genelinde 8 bin 764; Kırkağaç'ta da 239 gencimiz bu kurslarımızdan faydalanıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin yanı sıra vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kırkağaç'ta gerçekleştirilen ulaşım hizmetleri hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda dönüşüm çalışmalarımızla yepyeni, kameralı, engelli erişimine uygun, kartlı sistemli ve klimalı modern araçları Kırkağaç'ımızda da faaliyete aldık. Bu bağlamda 30 büyükşehir belediyesi arasında ulaşım ana master planını tamamlayan 5 büyükşehirden ilk üçte olduğumuzu da buradan gururla belirtmek istiyorum” dedi.

Kırkağaçlı vatandaşlar kışın çamurdan, yazın da tozdan topraktan kurtulsun diye hayata geçirilen asfalt ve kilit parke hizmetleri hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Tabi ulaşımda dönüşüm yapıp, yolları yenilememek olmazdı. 2015 yılından bu yana sorumluluk alanımızda bulunan yollarda Kırkağaç'ımızda 18 milyon 500 bin lira yatırımla 177 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yaptık. Bunun yanında özellikle belde ve köyden mahalleye dönen yerlerden başlayarak Kırkağaç genelinde 9 milyon lira yatırım yaparak 301 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Gerek asfalt, gerek sathi kaplama, gerek de parke taşı çalışmalarımızla yeni ve modern yolların yanında hemşerilerimizi yazın toz toprak, kışın çamur deryasından kurtarmış olduk. Güle güle kullanın” diye konuştu.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Kırkağaç'ta Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete sunduklarını belirten Başkan Ergün, “Bugün itibariyle 119 çocuğumuz buradan eğitim alıyor. Onlara eğitimin yanı sıra vatanını ve milletini seven bireyler olmasını da aşılıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene diyebilen nesiller için bu eğitim hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

110 milyon lira yatırım yaparak Manisa merkezinde Türkiye'nin en önemli katı atık tesislerinden birini Manisa'mıza kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Bu önemli tesise Kırkağaç'ımızın çöplerinin taşınması için 982 bin lira yatırım yaparak Katı Atık Transfer İstasyonunu ilçemize kazandırdık. Bu istasyondan Kırkağaç'ımızın çöpleri Yunusemre ilçemizde bulunan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisinde bertaraf edilecek ve Kırkağaç'ımızda çöp sorunundan kurtulmuş olacak” dedi.

Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de saygısı olmaz anlayışıyla ilçede bulunan mezarlıkların periyodik olarak bakımı yapıldığını belirten Başkan Ergün, “Bu anlayıştan hareketle Kırkağaç genelindeki tüm mezarlıkların bakımını, tertip-düzenini, güvenliklerinin sağlanması için kapı ve duvar yapımı gibi çok sayıda işlemi yapıyoruz. Yalnızca bu saydığım çalışmalara şu ana kadar 312 bin lira harcama yapıldı. Defin işlemlerinin yerinde yapılması amacıyla 400 bin lira yatırımla yeni ve modern gasilhane binasını da yine ilçemize kazandırdık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden tarım ve hayvancılığa destek

Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kırsal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ilçede gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, “Çiftçimize destek olmak amacıyla Kırsal Hizmetler Dairemiz kanalıyla önemli hizmetleri Kırkağaçlı çiftçimiz için de hayata geçirdik. 161 bin lira kaynakla yüzde 75 Büyükşehir Belediyemiz tarafından hibe 8 çiftçimize sera desteği sağladık. 2016 yılında 5-15 dekar arası zeytinliği olan üreticilerimize hasatta kullanmaları amacı ile 315 üreticimize toplam 1890 adet zeytin kasası dağıttık. Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla 5 üreticimize 50 adet ana arı dağıtımı yaptık. 2017 yılında 126 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. İlçemizde 11 adet Hayvan İçme Suyu Göleti yaptık. 2017 yılında 19 mahallemizde yaşayan üreticilerimize de 7 bin 170 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin ilçeye toplamda 59 milyon lira yatırım yaptığını belirten Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kırkağaç'a yaptığı yatırımın miktarı ne kadar oldu biliyor musunuz? Tamı tamına 35 milyon lira. MASKİ'yi de dahil edince bu rakam 59 milyon lirayı buluyor. Güzel Kırkağaç'ımıza eski parayla 59 trilyon gibi bir yatırımı yapmış olmanın mutluluğu ve huzuruyla bugün karşınızdayım. Helali hoş olsun. Tüm bu saydığım hizmetleri güle güle kullanmanız tek dileğimdir” dedi.

Hiçbir zaman siyasi düşünmeden, oy kaygısı gütmeden Manisalılara hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek konuşmasını tamamlayan Başkan Ergün, “İnsanız, eksiğimiz olacaktır. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, biz hiçbir zaman siyasi düşünmedik. Oy kaygısı gütmedik. Manisamıza, sizlere, bu şehirde yaşayan her bir bireyin gönlüne dokunmak için çalıştık ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de takdir edersiniz ki, ilk 1 yılı Büyükşehir ve MASKİ yapılanmasıyla geçen süreçte geriye kalan 3 buçuk-4 yıl gibi bir sürede 17 ilçe ve 1088 mahallemizin 30-40 yıllık sorunlarını tümden çözmek imkânsız. İşte yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz. Çünkü biz Kırkağaç'ımızı, Manisa'mızı çok seviyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda mahalle muhtarları da söz alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e görüş ve taleplerini iletti. Toplantı sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. Toplantı sonunda mahalle muhtarları, Başkan Ergün'e Kırkağaç Kavunu hediye etti.

Başkan Ergün'e, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Başkan Danışmanı Azmi Açikdil, Daire Başkanları, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Sorumlusu İzzet Coşkun, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Sami Acırel ve şube müdürleri eşlik etti.