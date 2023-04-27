Başkan Ergün, Kırkağaç'ta depremzede aileleri ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin ardından bulundukları bölgeden ayrılarak, Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Kampı'na gelen depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Ergün, depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç programında Gençlik ve İzcilik Kampı'nda konaklayan depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, “Asrın felaketinde yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, bir kez daha ülkemize ve asil milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah'ın izni ve birlik, beraberliğimizle bu acı süreci aşacağız.” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaretinde çocuklara kırtasiye seti ve top dağıtımı yaptı.