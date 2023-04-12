Başkan Ergün, kuraklık ve su kaynaklarına dikkat çekti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık konularına bir kez daha dikkat çekti. Su kaynaklarının her yıl daha da azaldığına dikkat çeken Başkan Ergün, 2023 yılı içerisinde 79 adet sondaj açma işine Turgutlu ve Soma ilçe merkezleriyle başlandığını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclisi 1'inci Oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti. Başkan Cengiz Ergün'ün daha önceki meclis toplantısında gündeme getirdiği küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan iklim değişikliğinin yağış rejimlerini de değiştirdiğine yeniden vurgu yaparak, kuraklık tehlikesine karşı önlemler alındığına dikkat çekti.

“Turgutlu ve Soma ilçe merkezlerinde sondaj çalışmaları başladı”

Daha önceki meclis toplantısında Manisa'da 2023 yılında 79 adet içme suyu sondajı açılacağının müjdesini veren Başkan Cengiz Ergün, çalışmaların Turgutlu ve Soma ilçe merkezlerinde başladığını duyurdu. Başkan Cengiz Ergün'ün konuşmalarında şu ifadeler yer aldı: “Tüm dünyayı ilgilendiren ve ülkemizde de maalesef etkisini hissettiren kuraklık tehlikesine karşı da önlemler alıyoruz. Su kaynaklarımız her yıl daha da azalıyor. Bu riske karşı daha önceki meclis toplantımızda Manisa'mızda 2023 yılında 79 adet içme suyu sondajı açacağımızı ifade etmiştim. Çalışmalarımıza Turgutlu ve Soma ilçe merkezlerimizle başladık. Tabi ki biz bu su kaynaklarının sayısını ne kadar artırsak da, önemli olan hepimizin daha tasarruflu ve şuurlu bir şekilde suyumuzu kullanmasıdır. Evlatlarımıza ancak bu sayede, en kıymetli mirasımız olan suyumuzu yeterli bir şekilde bırakabiliriz.”