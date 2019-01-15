Başkan Ergün: “Masaya hep beraber yumruğumuzu vurmamız gerekiyor”

Şehrin gelişimi çok daha iyi noktada olurdu. Masaya hep beraber yumruğumuzu vurmamız gerekiyor. Yapmayınca bu manzaralar ortaya çıkıyor. Bu sadece Manisa'nın değil tüm Türkiye'nin kanayan yarası” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonunda canlı yayın konuğu olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz hafta sonu aşırı sağanak ve ardından yaşanan taşkınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm Manisalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, “Geçmiş olsun diyorum, Allah daha büyük afetlerden bizleri korusun. Sonuçta tedbirleri alma ve yapılması gereken hizmetleri yapmak bizlerin görevidir. 1986 yılında 33 sene önce Manisa'ya 186 kilogram yağış düştüğü bilgisi var. Çarşamba gece yarısından Cumartesi gününe kadar metrekareye 203 kilogram yağış düştü. Ancak, güzel bir nokta, şehrin ve ilçe merkezlerinde çok büyük bir sıkıntı yaşanmamış olması. Bu, aldığımız tedbirlerin ve hizmetlerin karşılığı olarak değerlendirilebilir. 30-40 sene öncesi Manisa'nın gelişimi noktasında imar planlarının yapılması gerekirdi. İlk günden itibaren MASKİ, Fen, Yol, İtfaiye ekipleri tüm araç gereçleri ile sahadaydı. Son yıllarda iklimsel değişikliklerin getirdiği sonuçları çeşitli illerde yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bu tür afetlerden Allah korusun. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Kriz merkezi Valilik başkanlığında oluşturuldu. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışıldı. Sadece Manisa merkez değil, Gediz Ovası'nın etkili olduğu diğer ilçelerde anında müdahil olunarak hizmetler vatandaşlara ulaştırıldı. Ekipler teyakkuz halinde çalışmalarını 3 gün boyunca aralıksız yürüttü” dedi.

“Daha büyük sıkıntıların önüne geçtik”

Manisa Belediyesi döneminden bugüne kadar altyapı yatırımlarıyla daha büyük felaketlerin önüne geçildiğine dikkat çeken Başkan Ergün, “Şu an 50 evi su bastıysa, bu çalışmalar olmasaydı 500 mü, bin ev mi su altında kalırdı. Bunu da paylaşmak istiyorum. Manisa Belediyesi ile başlayan MASKİ ile devam eden işleri saymak istiyorum. Doğu kollektör hattı Turgutlu'dan başlayıp 2 buçuk kilometre uzunluğunda 1,60 yüksekliğinde hattın temizliği yapıldı. Bu hat yüzde 90 tıkanmış durumdaydı. Sağ ve sol taraflarında doğu kollektör hattı tıkalıydı. Daha önceden çok az yağmurlarda dahi Ahmet Bedevi, Kuşlubahçe Spil gibi mahallelerimize geri tepmeler yapıyordu. Bunların hepsi makineyle temizlendi. Kemik gibi olmuş ızgaralardan tüm pislikler ağızlarına kadar doluydu. 1 senedir hattı temizlemeyle uğraşıyorduk. Temizlik olmasaydı tüm mahalleler pislik içinde kalırdı. Manisa Belediyesi döneminde 3 kilometrelik 800'lük hat döşedik. Yine bu Adnan Menderes, Ahmet Bedevi altında o bölgelerin tümünü toplayan ayrı bir hat yaptık. O da terminalin altında doğu kollektör hattına bağlandı. Hiç unutmuyorum, Temmuz ayında çok hızlı bir şekilde bu hattı döşedik. Çok büyük sıkıntıların önüne geçtik bu çalışmalarla” diye konuştu.

“Gönül isterdi ki iyi planlama olsun”

Spil Mahallesinde taşkınların fazla yaşanmasının yukarıdan gelen sulama kanallarının taşması nedeniyle olduğunu ifade eden Başkan Ergün, “Sulama kanalından gelen aşırı suyun gelmesi taşkına neden oldu. Bizim bir kısmını ıslah ettiğimiz noktanın devamını DSİ'nin bize orada çalışma yapma noktasında müdahil olamayacağımıza belirtmesinden. Bu da imar planlarının yapılmamasından kaynaklı orada daha fazla çalışma yapamadık. Oradaki toprağın yarılması ile birlikte mahalleye sular geldi. Biz ıslahını korkuluğunu yapabilecek olduğumuz yere kadar yaptık. Devamında çalışma yapmamız noktasında bize izin verilmedi. Sonuç itibariyle bu ıslahlar yapılmasaydı çok daha kötü manzaralar ortaya çıkacaktı. Çalışma yapmamıza izin verilmeyen noktadan kaynaklı olarak Spil Mahallesinde sular birikti. Buranın bir imarı olsaydı. Buranın yeni kanallarını dümdüz bir şekilde yapardın. Yanına da binalarına izin verirdin. Ancak bu binalar 30-40 yıl önce yapılmış, plansız o günün şartlarında oy almak için görülmeyen, göz ardı edilen mahallelerimiz maalesef. Mahalledeki asfaltları, kaldırımları Manisa Belediyesi döneminde Cengiz Ergün yaptı. Gönül isterdi ki çok daha iyi bir planlama olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan altyapı yatırımlarını anlattı

Manisa merkezinde yapılan altyapı yatırımlarını sıralayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Sadece Yunusemre'de 4 bin 316 metre yağmur suyu hattı yapmışız. Spil'de 424 metre dere ıslahı yapmışız. Keşke DSİ izin verseydi 200 metre daha yapsaydık. Bu toprak kayması sonrasında mahallede biriken su olmazdı o zaman. 16 metre kutu menfez ve 846 metre korkuluk imalatı yapıldı sadece Spil Mahallesinde. Atatürk Mahallesinde 617 metre dere ıslahı yapmışız. Bin 243 metre dere korkuluk imalatı yapmışız. 20 metre kutu menfez imalatı yapmışız. İyi ki de yapmışız. Laleli Mahallesinde 611 metre dere korkuluk imalatı yaptık. Cumhuriyet bin 108 metre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bin 483 metre panel çit ve profil korkuluk yapmışsız. Demirci, Kayapınar, Avdal, Osmancalı, Siyekli filan var. Oraları saymıyorum bile. Dere geçişlerine 910 metre korüge boru geçişleri yapılmış. Sadece Yunusemre'de 80 kilometre dere temizliği ve 138 bin metreküp rüsubat temizliği gerçekleştirildi. Çok şükür elimizin değmediği yer yok ama Allah'tan gelene de ne yapabiliriz. Şehzadeler ilçemize geldiğimizde yaptığımız yağmur suyu 5 bin 357 metre. Muayene bacaları, yağmur suyu ızgaralarını yükselttik. Nurlupınar Mahallesinde 183 metre dere ıslahı yapmışız. 376 metre dere korkuluk imalatı yapmışız. Kuşlubahçe Mahallesinde 360 metre dere ıslahı yapmışız. Bunların hepsini bu dönmede yaptık. 2. Anafartalar Mahallesi Tabak Deresinde, Ahmet Bedevi Mahallesinde 113 metre istinat duvarı yapmışsız. Adnan menderes Mahallesi'nde 73 metre istinat duvarı. 725 metre taban ıslahı yaptık. Şehzadelerde 49 kilometre dere temizliği yapıldı. Tabi ki mağdur olan insanlarımız oldu. Evlerinin eşyası zarar gördü. Ancak bir anda her şeyi yapamıyorsunuz. Elimizde sihirli değnek yok. Herkes bakmak istediği yerden bakıyor. Şov yapma peşinde olmadık. Gezdiğim noktalar, krizin yaşandığı yerler”

“Yeni imar planı şart”

Manisa'nın yeni imar planına ihtiyaç duyduğunu belirten ve bu konuda ilgili herkese çağrıda bulunan Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni imar planı şart. Su kanallarının deplasesi yapılmadan, yeni yolların ve onların altyapı olmadan olmaz. Allah korusun yine aynı durumlarla karşılaşabiliriz. Önlemini almak için elimizden geleni yapıyoruz. Tespitler yapıldı. DSİ oralarını da bildirdik. Tarım Bakanlığı nezdinde iznin artık gelmesi bekleniyor. Çevre yoluna kadar gelen zeytinliklerin tespiti yapılıyor. Artık son noktaya gelindi. Bundan sonraki süreçte 2019 ve 2020 planlama ile geçecek. Planlamalara istinaden kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları o bölgelerde sıfırdan yapılması söz konusu olacak. Yeni evlere göre hatların büyüklüğü olacak. Manisa Belediyesi döneminde Güzelyurt'un altyapısını yaptık. Bu noktaların da yapılması için imar planının yapılması gerekiyor. O zaman da taşkın yaşanmaz. Elbirliği ile milletvekillerimiz, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve meclis üyeleri ile 1000 ve 5000'lik imar planlarını konsensüsü yaparak bunların yapılması lazım. 2014 yılında bu planlar yapılmış olsaydı. Bugün bu sıkıntıları yaşamazdık. 30 yıldır yapılamayan imar planları yapılmış olsaydı. Şehrin gelişimi çok daha iyi noktada olurdu. Masaya hep beraber yumruğumuzu vurmamız gerekiyor. Yapmayınca bu manzaralar ortaya çıkıyor. Bu sadece Manisa'nın değil tüm Türkiye'nin kanayan yarası. Manisa'nın nüfusunun 100 binlerden 400 binlere çıkması. Yollar aynı genişlikte kalmış, yeşil alan sayısı artırılamamış. Hiçbir şey yapılmadı Manisa'da diyenlere de bir cevap. Biz elimizden gelenin en iyisini en güzelini imkanlar çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımızı da görünce, doğru yaptığımızı çok daha iyi anlayabiliyoruz. Eksik var mıdır? Vardır? Zamanla hepsi aşılır. Çünkü bunların hepsi mali bütçeye bağlı işler. Öncelik sırasına göre hizmet yapıyoruz”