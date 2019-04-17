Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile buluştu

Manisa'da yaklaşık yüzde 53 oranında oy alarak 3'üncü kez Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli, başarısı nedeniyle Başkan Ergün'ü tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisinin tek büyükşehir belediye başkanı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da eşlik etti. 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle mutluluğunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile paylaşan Cengiz Ergün, “Manisalı vatandaşlarımızın desteğiyle bir kez daha bu onurlu göreve seçildim. Geride kalan hizmet dönemimizde olduğu gibi aynı aşk ve şevkle Manisa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz”dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tebrik ederek, yeni hizmet döneminde başarılar diledi. Devlet Bahçeli'nin hayır duasını alan Başkan Ergün, bu yıl 479. kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivaline de kendisini davet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye özel bir vazo hediye etti.

Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaretinin ardından Başkan Ergün, Genel Merkez yöneticilerini de ziyaret etti. MHP genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve yardımcıları, danışmanlar ve kadın kolları yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Ergün, genel merkez yönetimini de Manisa Mesir Macunu Festivaline davet etti.