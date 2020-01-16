Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye projelerini sundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara ziyaretinin ikinci gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni de ziyaret etti. MHP Genel Merkezi'nde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ı ziyaret eden Başkan Ergün, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin proje ve çalışmalarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bilgiler veren Başkan Ergün, Manisa'ya 17 ilçesiyle birlikte ayrım yapmadan en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından övgü ile söz eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Manisalılara selamlarını iletti.

Başkan Ergün, daha sonra MHP Genel Merkezi'nde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile bir araya geldi. Başkanlar MHP Genel Merkezi'nde günün anısına hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.