Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Merkez ziyareti öncesinde Başkan Ergün, TBMM 21. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Akgül'e de nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret anısına Akgül'e fincan takımı hediye eden Başkan Ergün, Manisa'da yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Ergün'ü ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Akgül de, nazik ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Durmaz ve Çeliker ile bir araya geldi

MHP Genel Merkezi ziyaretinde de Başkan Ergün, ilk olarak MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere Manisa bezinden üretilen Osmanlı Kaftanı Minyatürü'nü teslim eden Başkan Ergün, Manisalıların selamını da iletti.

Başkan Ergün, Genel Merkez temaslarını Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile noktaladı. Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'a hediye takdim eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.