Başkan Ergün, MHP Manisa Milletvekili Adaylarını ağırladı

Milletvekili adaylarına çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ergün, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Adayı Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Şehzadeler Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan Tanrısevsin ve Manisa Milletvekili adayları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ergün, milletvekili adaylarına çalışmalarında başarılar diledi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.