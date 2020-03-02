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Başkan Ergün, MHP'li belediye başkanlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ağırladı.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da yer aldığı ziyarette Manisa'ya yapılması planlanan ve devam eden projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe ilçe değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette projelerin son durumları ve planlanan projeler üzerine görüş verişinde bulunuldu.

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