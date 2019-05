Başkan Ergün Öküzcüoğlu'nu ağırladı

Başkan Öküzcüoğlu, Başkan Ergün'e, babası Cemal Ergün ile çekilmiş fotoğraflarını hediye etti. Başkan Ergün de babasının fotoğrafını öperek hediye için teşekkür etti.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine tekrardan seçilen Başkan Cengiz Ergün'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Belediye Başkanvekili Remzi Şirinoğlu, Meclis Başkanvekili Ali Zengin, Başkan Yardımcıları Halil Koç, Muammer İbişoğlu ve Halis Özcan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Başkan Ergün'e, babası Cemal Ergün ile çekilmiş fotoğraflarını hediye etti. Başkan Ergün de babasının fotoğrafını öperek hediye için teşekkür etti. Başkan Ergün'ü tebrik eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Başkan Ergün'e ekibini tanıttı. Başkan Ahmet Öküzcoğlu, “Sizden enerji almaya geldik. Her zaman pozitif enerjiniz her yere yansıyor çok şükür. Zorlu bir süreçten geçtik. Size de çalışmalarınızda başarılar dilemeye geldik. Alaşehir'de daha önce serbest diş hekimliği yapıyordum. Her zaman alacağınız kararlarda arkanızdayız” dedi.

“Vatandaşa hizmet her şeyin önünde”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Sizlere de hayırlı, uğurlu olsun. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabi ki her şey istişareden geçiyor. Doğru bir tane. Fikirler tartışılacaktır, farklı görüşler olacaktır. Ama önemli olan bir noktada buluşabilmek. Çünkü vatandaşa hizmet her şeyin önünde geliyor. Ben seçim süreci içeresinde de hep bunu ifade ettim. Genel Başkanımız 2009'da Manisa'ya geldiğinde ‘Değerli başkan bizim partimizden seçilmiştir. Ancak bundan sonra tüm Manisa'nın başkanıdır' demişti. Biz o sözün arkasında 10 seneyi geride bıraktık. Bundan sonra da inşallah aynı şekilde doğru olan, vatandaşın daha çok yararlanacağı hizmetleri yapabilmek. Allah sağlık sıhhat versin hepimize, güzel hizmetleri yapalım. Bu koltuklar kimseye baki değil, hepimiz gelip geçiciyiz. Rabbim utandırmasın hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.