Başkan Ergün Sarıgöl'de

Bir takım temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Sarıgöl'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Cengiz Ergün, vatandaşlar ve mahalle muhtarları tarafından ilgiyle karşılandı. Kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret edip partililerle buluştu.

Her fırsatta ilçeleri ziyaret ederek yapılan hizmetleri yerinde inceleyen ve vatandaşlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kez Sarıgöl'ün konuğu oldu. Başkan Ergün, Sarıgöl Belediyesi hizmet Binası önünde Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca, Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kendini karşılayan coşkulu kalabalıkla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un makamına konuk oldu. Sarıgöl ziyaretinde Başkan Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve daire başkanları eşlik etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette ilçe yapılan yatırımlar konuşuldu.

Başkan Ergün'e sürpriz hediye

Ziyaret sırasında Sarıgöl Yörükler Derneği de Başkan Ergün'e sürpriz yaptı. Başkan Ergün ile bir süre sohbet eden dernek yöneticileri, kendisine Yörük poşusu ve halı hediye etti. Yörük poşusunu boynuna takan Başkan Ergün, dernek yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Partililerle buluştu

Başkan Ergün, Sarıgöl programının ikinci durağında MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyarette yerel gündeme ilişkin konular görüşüldü.

Proje ve yatırımları yerinde incelemek, vatandaş ve muhtar buluşmaları gerçekleştirmek üzere Sarıgöl ilçesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, burada MHP İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatında partililerle bir araya geldi. MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca tarafından karşılanan Başkan Ergün, tüm partililerle tek tek tokalaştı. İlçe kadın kollarının çiçek jestine teşekkür eden Ergün, parti binasında bulunan kadınlara fular armağan etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesinde işbirliği içerisinde 4 buçuk yıllık süre kapsamında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek bundan sonraki süreçte aynı şevk ve heyecanla üretken belediyecilik anlayışıyla yatırımlara devam edeceklerini söyledi.