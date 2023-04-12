Başkan Ergün, SCADA sistemini inceledi

Ergün, “Su kaynaklarımızı korumak ve fiziki su kayıplarını sıfıra indirmek çok büyük önem taşıyor. Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu korumak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, içme suyu depolarının, jeneratörlerin ve içme suyu sondajlarının tek bir noktadan izlenmesi ve takip edilmesi için oluşturulan SCADA sistemi ile ilgili incelemelerde bulundu. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, sistemin il genelindeki işleyişi ile ilgili Başkan Ergün'e bilgi verdi. Sistemin il genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

“SCADA sistemini il geneline yayacağız”

Yapılan incelemenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “Su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak için çalışıyoruz. Yeni döşediğimiz hatları, vana sistemlerini, içme suyu pompalarını, jeneratörleri de birer birer sistemimize dahil etmeye devam ediyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve fiziki su kayıplarını sıfıra indirmek çok büyük önem taşıyor. Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu korumak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.