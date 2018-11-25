Başkan Ergün Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nı inceledi

Parkın Alaşehir'e hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğinde Alaşehir'in ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle, ilçenin en fazla nüfuslu mahallerinden olan İstasyon Mahallesi'nin önemli eksikliklerinden biri yapılan parkla giderildi. İstasyon Mahallesi'nin sosyal alan ihtiyacına çare olan ve meclis kararıyla 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Şehit Ömer Halisdemir ismi verilen park Alaşehirli vatandaşların kullanımına sunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ile birlikte parkta incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, parkın ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını temenni etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ilçeye sağladığı desteklerden ötürü teşekkür etti. Başkan Ergün ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğiyle Alaşehir'in ihtiyacı olan projeleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.