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Başkan Ergün, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Ergün'e MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay da eşlik etti.


Şehzadeler Belediyesinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ergün, bu kapsamda nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Ergün ayrıca, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

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