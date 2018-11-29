Başkan Ergün Soma'da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi. MHP'li Başkan Ergün, parti teşkilatıyla da bir araya gelerek, yerel seçimler öncesi istişarelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma ziyaretlerine MHP İlçe Başkanlığı ile başladı. Göreve yeni gelen MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım ve yönetimini tebrik eden Başkan Ergün, yerel seçimler öncesi başarı dileklerini iletti. Bir takım temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Soma'yı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, partililer ve vatandaşlar tarafından MHP İlçe Başkanlığı önünde ilgiyle karşılanırken kendisine MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Coşkun ve yönetimi tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Ergün'e Turgutalp Mahallesi Muhtarı Gülay Erdal tarafından da çiçek verildi. MHP Soma Eski İlçe Başkanı Murat Maan ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı ziyarette, partililerle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, ardından İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ergün'e MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve MHP Kadın Kolları İl Başkanı Hediye Özsoy da eşlik etti. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, göreve yeni gelen MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım'a atama belgesini takdim ederek, başarı dileklerini iletti. MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım da en iyi şekilde çalışarak yerel seçimlerde güzel sonuçlar elde edeceklerini ifade etti.

Son olarak söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, göreve yeni gelen İlçe Başkanı Adem Yıldırım ve yönetimini tebrik ederek, “Geride kalan hizmet dönemimizde Manisa'mızın 17 ilçesinde en iyi hizmetleri kazandırmak içim özveriyle çalıştık. Somamıza da birçok güzel hizmet yaptık. Yapılan çalışmalarımızın da vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Prestij caddesini inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da Atatürk Caddesi ve Nazım Usluoğlu Caddesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yapılan çalışmaların ardından modern ve daha estetik görünüme kavuşan caddelerde incelemede bulundu. Başkan Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Coşkun, MHP Soma eski İlçe Başkanı Murat Maan da eşlik etti. Atatürk ve Nazım Usluoğlu caddelerinde güzergâh boyunca esnaf ve vatandaşla selamlaşan Başkan Ergün'e vatandaşlar yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Başkan Ergün, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.