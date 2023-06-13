Başkan Ergün tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerini anlattı

Çok sayıda hizmeti sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ergün, “Üretimin değerini biliyoruz ve bu istikamette desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemizde ilimiz genelinde üreticilerimize 500 adet koç dağıtımı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Cuma günü ilimiz merkezinde yaptığımız törenle bu desteğimizi tamamladık. Yüzde 75 Büyükşehir Belediyemizin hibe desteğiyle sağladığımız bu destekle Manisa'mızda sürü verimliliğini arttırmayı ve üreticilerimize de bunun faydasını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında çilek üretiminin yoğun olduğu Salihli ilçemiz Gökeyüp Mahallesi, Köprübaşı ve Kula ilçelerimizde yüzde 75 hibe desteğimizle üreticilerimize malç naylonu desteği verdik” dedi.

Zeytinciye destek

Hasat sezonuna kadar teslim etmeyi planladıkları 10 bin meyve üreticisine 100 bin kasa ve 10 bin sebze üreticisine 100 bin sepet (Kelter) alımı için ihale sürecini tamamladıklarını belirten Başkan Ergün, “Bunun yanı sıra 7500 üreticimize zeytin toplama örtüsü ve 7500 üreticimize de üzüm sergi örtüsü desteği sağlayacağız. Yaklaşık maliyeti 10 milyon TL gibi bir bedel olan bu desteğimizde de sözleşme sürecine geçildiğini müjdelemek istiyorum. Gölmarmara ilçemizde yaklaşık 4 ay önce Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'ni hayata geçirdik. Bu merkezde ilk ana arıların üretimini yaptık ve geçtiğimiz hafta içinde 47 üreticimize 470 adet ana arının teslimini gerçekleştirdik” dedi.

Üreticilere makine ve ekipman desteği

Üreticilerin satın almakta zorlanacağı makine ve ekipmanları da büyüttüklerini ifade eden Başkan Ergün, “Ahmetli ilçemize ultrasonic sensörlü ilaçlama makinesi, Kula ilçemize tohum temizleme makinesi, Sarıgöl ilçemize çiftlik gübresi dağıtma römorku, üzüm kaldırma ve üzüm sıkma makinesi, Saruhanlı ilçemize kimyevi gübre dağıtma makinesi, Soma ilçemize diskaro dediğimiz toprak işleme aleti, Selendi ilçemize koyun yıkama makinesi alımı yapacağız. Ayrıca üzüm sıkma makinesi, badem soyma makinesi, Antep fıstığı soyma makinesi, kestane kozalak soyma makinesi ve ceviz soyma makinesi de dahil olmak üzere toplam 61 adet makine için alım süreci başlatıldı” diye konuştu.

Tarımsal destekler sürecek

Çiftçiye desteklerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Ergün, “İş makinelerimiz Bozdağlar bölgelerindeki mahallelerde hayvan içme suyu göletleri yapıyor. Sulama kooperatiflerimize boru desteği, sondaj ve sulama deposu yapımlarımız devam ediyor. Yakın süre içinde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için yem bitkisi tohumu taleplerini toplamaya başlayacağız. Akabinde arpa ve buğday tohumu çalışmamız devam edecek. 150 bin meyve fidanı desteğini programımıza aldık. Üretimin değerini biliyoruz ve bu doğrultuda desteklerimizi sürdürüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.