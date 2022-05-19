Başkan Ergün, TBB Encümen Üyeliğine seçildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, birliğin encümen üyeliğine yeniden seçildi.

TBB 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, birliğin Ankara'daki hizmet binasında düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarını TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. TBB Başkanı Şahin açılış konuşmasında kalkınmanın ve demokrasinin yerelde başladığına vurgu yaptı. Şahin, “Demokrasinin beşiği olan yerel kalkınma bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mekanizmasıdır” dedi. Şükrü Karatepe konuşmasında Türkiye'de belediyeciliğin 150 yıllık bir müessese olduğunu ve artık yerleşmiş bir anlayışın bulunduğunu söyledi. Belediyelerin şartlara çok çabuk uyum sağladığının altını çizen Karatepe, “Belediyelerimiz, özellikle pandemi döneminde dünyanın bütün şehirlerine örnek olacak kendilerine has hizmetler icat ettiler” dedi.

Bakan Bozdağ ise; belediyelerle ilgili bugüne kadar yapılan yasal değişikliklerden bahsetti ve Belediye Meclislerinin güçlendirildiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile de büyükşehir belediyelerinin daha güçlü ve kudretli bir yapıya kavuşturulduğunu vurgulayan Bozdağ, diğer il ve ilçe, belde belediye başkanlarının hukuki anlamda görev ve yetkilerini artıran, onlara güvenen anlayışın 2005'te yeni Belediye Kanunu ile yürürlüğe konulduğu dile getirdi. Bakan Bozdağ, belediyeleri güçlendiren adımları desteklediklerini, belediye başkanlarının isteklerinin kendileri için emir olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından TBB'nin düzenlendiği ‘Gıdanı Koru', ‘Yeşil Şehirler ve Çocuk Dostu Şehirler' fikir ve proje yarışmalarında ödül alan belediyelere ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrası TBB Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Azak, 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında meclise bilgi aktardı ve meclis gündemine geçildi. Gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı. Son olarak yapılan seçimle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de yer aldığı mevcut birlik encümeni yeniden seçildi.