Başkan Ergün TBB encümen üyeliğine tekrar seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün katıldığı toplantıda Başkan Ergün, TBB Encümen Üyeliğine yeniden seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 27 Ekim'de ATO Congresium'da yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa ilçe belediye başkanları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin de yer aldığı toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde, sağlık ve gıda-tarım sektörünün öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak “Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıları, güçlü sağlık ve tarım altyapımız sayesinde kolayca göğüsledik. Hatta kendi ihtiyacını karşılamasının ötesinde, aramızda dostluk köprüsü kurduğumuz birçok dost ve kardeş ülkeyle de imkanlarımızı paylaştık” dedi.

Başkan Şahin: “Şehirler, çocuklar, aileler bize emanet”

Pandemi sürecinde küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verildiğini hatırlatan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, en önemli şeyin uygulama olduğunu ve belediyelere çok önemli görevler düştüğünü söyledi. Belediyelerin insan hayatına dokunduğuna dikkati çeken Şahin; “Belediyeler tarihine baktığımıza zaman bize bir şey söylüyor; ‘Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır' diyor. Hacı Bayram Veli ‘Kalbi taş olanın şehri taş olur; kalbinde aşk olanın şehri gülistan olur' diyor. Şehirler, çocuklar, aileler bize emanet. Uçan kuş bize emanet. Bu emanetin hakkını vermek için gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da şehri imar ediyoruz. Fatih sultan Mehmet Han'ın söylediği gibi şehri imar ederken gönlü de ihya etmek durumundayız. Sayın cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği dediği de tam olarak budur” diye konuştu.

Encümen üyeleri yeniden seçildi

Toplantı çerçevesinde gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Görüşmelerin akabinde encümen üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de yer aldığı mevcut encümen üyeleri yeniden göreve seçildi.