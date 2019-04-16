Başkan Ergün tebrikleri kabul etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinin ardından gelen yoğun ziyaret taleplerine cevap verebilmek amacıyla tebrikleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde kabul etti. Başkan Ergün, başta Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri olmak üzere 17 ilçeden konuklarını ağırladı. Başkan Ergün ayrıca makamında Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve yönetimi ile Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimini de ağırladı.

31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idare seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine 3'üncü kez seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların tebriklerini kabul ediyor. Başkan Ergün, gelen yoğun ziyaret taleplerini karşılayabilmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti. Başkan Ergün, kendisini tebrik etmek isteyen 7'den 77'ye yüzlerce misafirini ağırladı. Saat 14.00'te başlayan tebrik ziyaretlerinde başta Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri olmak üzere 17 ilçeden konuklarını ağırlayan Başkan Ergün, İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tebrikleri kabul eden Başkan Ergün, 2014 yılında Büyükşehir olan Manisa'da geride kalan süre içerisinde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de en güzel hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ve Manisalıların huzuru için yoğun çaba sarf ederek çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Ergün, Manisa OSB ve Manisa TSO'yu ağırladı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve yönetimi; Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik ziyaretleri gerçekleştirdi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde aldığı yüzde 52,77 oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Ergün'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de hazır bulundu. Türek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek başarı dileklerinde bulundu. Başkan Ergün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. Manisa OSB yönetiminin ardından Başkan Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimini ağırladı. Hayırlı olsun dileklerini ileten konuklar, Manisa'nın tarım, sanayi ve turizm konusunda daha yukarı seviyelere taşınması için neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulundular. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle ziyaretler noktalandı.