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Başkan Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven'i ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven’i makamında konuk ederek, ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i makamında konuk ederek, ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Manisa genelinde ortak alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirildi. Başkan Ergün'e nezaket ziyaretinde bulunan Bölge Müdürü Ataseven, “Başkanımız geçtiğimiz yıl göreve atandığımda birlikte güzel işler yapacağımızı belirtmişti. Şahsım adına bu anlamda kendisine gerçekten de bir teşekkür borçluyum. El birliğiyle daha da güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.


Nazik ziyaret dolayısıyla konuğuna teşekkür eden Başkan Ergün, vatandaşlara daima en iyi hizmetleri sunabilmek adına tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, konuğuna Manisa mesir macunu ve yan ürünlerinden oluşan bir hediye paketi takdim etti.

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