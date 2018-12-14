Başkan Ergün ve öğrenciler Yerli Malı Haftası'nda buluştu

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde gerçekleştirilen programla renklendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Gazi, 23 Nisan ve Halil Yurtseven İlkokulu öğrencilerinin bir araya geldiği programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Hal Dernek Başkanı Mahfuz Yalçın, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve öğretmenler eşlik etti. İlk olarak Manisa Sebze ve Meyve Toptancı Hali esnafını ziyaret eden Başkan Ergün, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Başkan Ergün daha sonra Gazi, 23 Nisan ve Halil Yurtseven İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Ardından Yerli Malı haftası dolayısıyla hazırlanan kutlama programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hal Dernek Başkanı Mahfuz Yalçın kısa bir konuşma yaptı. Yalçın, böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Gelecekte bu makamlarda, ülke yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Yerli ve milli değerlerimize sahip çıkarsanız, Atatürk ilkelerine bağlı kalırsanız, onun gösterdiği yolda ilerlerseniz, tarihimizi ve geçmişimizi iyi öğrenirseniz, ülkemizin geleceği aydınlık olur. Özetle sizler bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarısınız. Bugün sizlerle bir arada olduğum için oldukça mutluyum. Umuyorum ki, sizler de burada olduğunuz için mutlusunuzdur” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından Yerli Malı Haftası'nı kutlayarak, onlarla yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ergün, onlara kırtasiye seti hediye etti. Başkan Ergün programın ardından kendisinden imza almak isteyen öğrencilere imza verirken, hatıra fotoğrafı isteyen öğrencilerle de bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Ergün, daha sonra hal esnafıyla da tek tek selamlaşarak, hayırlı işler diledi.