Başkan Ergün Yumruklar Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı programı kapsamında ziyaret ettiği Yumuklar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

İlçe ziyaretleri ile hem mahalle muhtarları hem de vatandaşlar ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün bu seferki durağı Köprübaşı oldu. Başkan Ergün, Köprübaşı'nda mahalle muhtarları ile yaptığı toplantının ardından Yumuklar Mahallesi'ni de ziyaret etti. Yumuklar Mahalle Muhtarı Muhsin Güler ve çok sayıda vatandaşın karşıladığı Başkan Ergün'e yoğun ilgi gösterildi. Mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşıp halini hatırını soran Başkan Ergün, kadınlara fular, çocuklara da top ve eğitim seti hediye etti. MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi ile Yumuklar Mahallesi'nde 6 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 bin metrekare kilit parke ve 3 kilometre de bordür taşı döşendi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalar ile çamur deryasından kurtulduklarını ifade etti.

Mahalle muhtarı Muhsin Güler, mahallelerinde yapılan hizmetler için Başkan Ergün'e teşekkür ederek, “Mahallemizin kanalizasyon hattı yıllar önce kısıtlı imkanlarla yapılmış ve çalışmaz durumdaydı. İçme suyu hattımız da sürekli olarak arızalara sebebiyet veriyordu. Hepsi yenilendi. Üstyapımız da yapıldı. Bütün sorunlarımız bir bir halloldu” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yumuklar Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 101 Mahalle Projesi kapsamında çalışma yürütülen il genelindeki şanslı mahallelerden birisiniz. Yapılan çalışma sonrasında Yumuklar'ın merkez mahallelerden farkı kalmadı. İçme suyu deposu da yenilendi. Allah nasip ederse diğer mahalleler ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Ergün'e, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Köprübaşı MHP İlçe Başkanı Zekeriya Uysal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Enver Çetin ve Daire Başkanları eşlik etti.