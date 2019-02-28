Başkan Ergün'den 608 konutluk proje müjdesi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi temaslarını sürdüren Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çarşamba günü mesaisinde Manisa Eczacılar Odasını ve Türk Metal Sendikası Manisa Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Cengiz Ergün ve beraberindeki heyetin ilk ziyareti Manisa Eczacılar Odası'na oldu. Oda Başkanı Devrim Bali ve oda çalışanları tarafından karşılanan Başkan Ergün, Manisa Eczacılar Odası'ndan 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı için destek istedi. Başkan Cengiz Ergün, “31 Mart tarihinde yapılacak olan bir yerel seçim var. Bu kapsamda bizim de rutin ziyaretlerimiz devam ediyor. 2009 ve 2014'de Manisalıların desteği ile Manisa Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine seçildim. Manisalıların teveccühü olduğu takdirde bir 5 sene daha hizmete talibiz. Ben, bugüne kadar oy vermiş vermemiş herkese teşekkür ediyorum. Güzel hizmetler yaptığımız düşüncesindeyiz. Yaptığımız hizmetler vatandaşa vermiş olduğumuz çalışmaların sonucunu sandık belirleyecek. Çıkacak sonuca da herkesin saygı duyması lazım. Rabbim sağlık verdikçe bu güzel hizmetleri üstüne koyarak yapmak istiyoruz. Hakkımızda hayırlı olsun. Her şey Manisa için” diye konuştu.

Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali de yerel seçimlerde Başkan Ergün'e başarı dileklerini iletti. Manisa'nın en prestijli yerlerinden biri olan Oda ve Dernekler Binası'nda hizmet verdiklerini ve üyelerinin de yeni yerlerinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bali, “Burası Manisa'nın en prestijli yerlerinden biri. Otopark sorunu yok. Üyelerimiz, gayet memnun. 6 aydır buradayız. 650 üyemiz il genelinde 500 eczane ile hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat aksamadan bu hizmeti aralıksız sürdürüyoruz. Hepimizin amacı Manisa'ya hizmet etmek. Yaklaşan seçimler hepimize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyetin programının ikinci durağında Türk Metal Sendikası üyeleri ile bir araya geldi. Sendika Başkanı Ercan Dereli ve üyeler tarafından karşılanan Başkan Ergün, Manisa için oldukça önemli ve heyecanla beklenen bir projeyi de burada kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Ergün, geride bıraktığı 10 yıllık görev sürecinde hayata geçirdiği ulaşımda dönüşümden çevreci projelere, MASKİ Genel Müdürlüğü yatırımlarından üstyapı projelerine ve elektrikli otobüslerin trafik akışında yaratacağı hıza dair kısa bir bilgilendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu belirten Başkan Ergün, yeni dönem projeleri arasında toplu konut projesinin de olduğunu ifade etti. Turgut Özal Mahallesi'nde Şehir Hastanesi'nin yanında yer alan arazide 608 konutluk proje yapmayı planladıklarını ve projenin hazır olduğunu müjdeleyen Başkan Ergün, önümüzdeki günlerde proje tanıtım toplantısında 608 toplu konut projesinin detaylarını açıklayacağını ifade etti. Müjdeli habere alkışlarla karşılık veren Türk Metal Sendikası üyeleri, Başkan Ergün'e teşekkür etti. Toplantıda konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli, Başkan Ergün'ü ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek; başarı dileklerini iletti.

Ziyaretlerinde Başkan Ergün'e MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç eşlik etti.