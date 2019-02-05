Başkan Ergün'den Akhisar ziyareti

İlçe programları kapsamında Akhisar'a ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur ittifakı ortaklarını ziyarette bulundu. İlk olarak MHP Akhisar İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Başkan Ergün, daha sonra AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle sohbet etti.

Sık sık ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlar ve parti teşkilatları ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar'a ziyarette bulundu. MHP Akhisar İlçe Başkanlığı önünde karşılanan Başkan Ergün'e ilçe programında Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler ve daire başkanları eşlik etti. Başkan Ergün Akhisar programında ilk olarak MHP İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. İlçe Başkanı Ahmet Namal, Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, partililerle sohbet etti.

Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Ahmet Namal, gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün ise yaptığı konuşmada, "Akhisar da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Geriye baktığımızda iki dönemdir bu görevdeyim. Her şeyden önce Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye bizleri aday olarak gösterdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yüzünü kara çıkartmayacağız. Bir 5 yıl daha bu makama layık görülürsek bugüne kadar olduğu gibi en iyi hizmeti yapmaya çalışacağız. İnşallah diğer ilçelerimizde yaptığımız hizmetleri fazlasıyla Akhisar'da da yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Bizim tek isteğimiz insanımızı mutlu etmek, onların çok daha huzurlu ve mutlu olmaları. Bir Allah razı olsun sözü bizim için yeterli" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar programında daha sonra AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel ve partililer tarafından karşılanan Başkan Ergün, teşkilat mensuplarıyla tek tek tokalaştı. Ziyarette konuşan İlçe Başkanı İbrahim Sayın, inşallah yeni dönemde hep birlikte Akhisar'ımıza hizmet yaparız. Biz Cumhur İttifakı'ndan memnunuz. İnşallah başarıyla bu işi götüreceğiz” dedi. Başkan Ergün ise, “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Akhisar'a geldik. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'da yapılan toplantıda Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandım. Önümüzdeki 50 günlük süre içerisinde birlik beraberliği sağlama noktasında AK Parti ile yapmış olduğumuz Cumhur İttifakı'na halel getirmeyecek çalışmalar içerisinde bulunacağız. İnşallah geride kalan süre içerisinde Akhisar'da ne yapabiliriz, vatandaşlarımızı nasıl daha yaşanabilir bir şehirde yaşatabiliriz bunların çalışmasını yapacağız. Rabbim hepimizin emeklerini yere değdirmesin. Hakkımızda hayırlı olsun. Bugün burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel ise yaptığı konuşmada, “Cengiz Başkanımız şeref verdi. Cumhur İttifakı'nın temelini Akhisar'da iyi attık. İnşallah Akhisar'da eksik kalan hizmetleri bu dönemde el birliği ile gerçekleştireceğiz. İnşallah Allah mahcup etmez ve el ele Manisalılara hizmet ederiz" diye konuştu.