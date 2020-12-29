Başkan Ergün'den Akhisar'a yeni yıl müjdeleri

Pandemi nedeniyle zor günler yaşanan bir süreçte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini aksatmadan devam ettirirken Akhisar'a kazandırılacak dev yatırımlar için çalışmalara başladı. Prestij cadde düzenlemelerinden, Kültüpark'a kadar, ilçeye yapılacak önemli yatırımların müjdesini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılında ilçede yatırımların zirve yapacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni yılda Akhisar'da başlaması planlanan önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi. Geride kalan asfalt sezonunda, il genelinde asfalt çalışmalarında rekora imza attıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu sezon yol ağımızda, 900 kilometrelik güzergâhta asfalt çalışması yaptık. Akhisar ilçemizde de 88,5 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

“Ring yolu modern bir görünüme kavuştu”

Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde Ring Yolu'nun, bin 300 metrelik kısmında yürütülen prestij cadde çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen alt yapı çalışmasının ardından, mevcut cadde de üst yapı çalışmasına başladık. Aydınlatma ve üst yapı çalışmasının ardından, caddenin bir bölümünde ağaçlandırma çalışması yaptık. Yine cadde de, uygun olan alanda yapılacak olan peyzaj uygulamasının da projesi hazırlanıyor” dedi.

İki yeni prestij cadde çalışması

Yeni yılda ilçede yapımına başlayacak olan prestij cadde çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “İlçemizin en işlek caddelerinden olan Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddesi'nde prestij cadde düzenlemesi yapılacak. Üst yapı ve aydınlatma çalışmasıyla caddenin prestiji artacak” dedi.

Park yepyeni bir görünüme kavuşacak

İlçe merkezinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkında yapılacak projenin detaylarını paylaşan Başkan Ergün, “Yaklaşık 35 bin metrekarelik alan içerisindeki parkta, “Kültürpark” projemizi hayata geçireceğiz. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme alanları ile mevcut parkın güzelliğine güzellik katacağız” dedi.

“Depremin yaralarının sarılması için seferber olduk”

Bunun yanı sıra geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen depremde hasar gören ve yıkılan Karabörklü Camii'nin yerine yenisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Geçtiğimiz yıl, Ocak ayında meydana gelen depremle sarsılan Akhisarlı vatandaşlarımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Bu kapsamda, depremde yıkılan Karabörklü Camiinin yerine yenisi yapacağız. Projesi hazır olan camiinin, yakında ihalesine çıkacağız” dedi.

Modern itfaiye binası

İlçede modern itfaiye binasının da yapılacağını ifade eden Başkan Ergün, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önemsiyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl OSB ile ortaklaşa sanayi bölgesinde itfaiye birimini hizmete sunduk. Bunun yanı sıra şehir merkezinde bulunan İtfaiye Amirliği'nin daha verimli olabilmesi amacıyla yeni stadyumun yakınlarında yapılacak olan modern binaya taşıyacağız. Şehir merkezinde de İtfaiye birimimiz yer alarak olası afet ve yangınlara müdahale edecek” dedi.

Gençlik ve Kültür Merkezi müjdesi

Gençlerimizin daha rahat ortamlarda, daha gelişmiş dersliklerde eğitim alıp sosyalleşebilmesi için ilçeye yapılması planlanan Gençlik ve Kültür Merkezi projesinin de müjdesini veren Başkan Ergün, “Gençlerimizin daha iyi ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla, il genelinde projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu anlamda, İtfaiye Amirliğimizin yeni yerine taşınmasıyla birlikte, mevcut alanda Gençlik ve Kültür Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Yapılacak olan merkezde gençlerimiz modern dersliklerde eğitim alacak, etkinlik alanlarında keyifle zaman geçirecek. Ayrıca, yapılacak olan merkezde Büyükşehir Belediyemizin Akhisar Hizmet Binası da yer alacak” ifadelerinde bulundu.

“Aynı aşk ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz”

Aynı aşk ve şevkle 2021 yılında da, Manisalı vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan, şehrimize hizmet etme aşkını aynı şekilde taşıyoruz. Yeni yılda de şehrimize değer katan yatırımları hayata geçirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle, yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor. Tüm hemşerilerime mutlu yıllar diliyorum” dedi.

Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'ne MASKİ'den yeni altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Proje kapsamında 6 bin 200 metre kanalizasyon, 4 bin 500 metre de yağmur suyu hattı döşenecek. Hattın geçeceği güzergâhta arazi sahibinin izin vermemesi nedeniyle kamulaştırma çalışmaları yapılıyor. Sürecin tamamlanmasına takiben çalışmalar başlayacak” ifadelerinde bulundu.