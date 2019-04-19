Başkan Ergün'den Ankara'da Mesir mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'yi ziyaret ederek bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivaline davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı MevlütAktan'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na Manisalıların selamlarını ileterek, hediye takdiminde bulundu. Kendisi de Manisalı olan Bakan Kaspoğlu ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ergün, bu yıl 479'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne de davet etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten Bakan Kasapoğlu, Manisalı hemşehrilerine selamlarını ileterek, programının uygun olması durumunda Mesir Festivali'ne katılmaktan onur duyacağını ifade etti.

Başkan Ergün Sağlık Bakanlığında

Başkan Ergün, Ankara temasları kapsamında Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'yi de ziyaret etti.

Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ergün, Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'ye Manisalıların selamlarını ileterek, hediye takdiminde bulundu. Manisa'daki çalışmalar hakkında Birinci'yi bilgilendiren Başkan Ergün, bu yıl 479'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne de davet etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Manisalılara selamlarını ileterek, programının uygun olması durumunda Mesir Festivali'ne katılmaktan onur duyacağını ifade etti.